NFL: Baltimore Ravens feiern Jubiläum mit neuem Logo

Das frisch enthüllte Jubiläumslogo zeigt eine große "30", ergänzt durch römische Ziffern, die an die beiden Super-Bowl-Siege der Franchise erinnern.

Die Baltimore Ravens starten 2025 in ihre 30. NFL -Saison – und feiern diesen Meilenstein mit einem neuen Logo, das auch auf Team-Merchandise zu sehen sein wird.

In der Saison 2025 zelebrieren die Baltimore Ravens ein besonderes Jubiläum. Dafür enthüllte die Franchise ein neues Logo.

Neben dem neuen Logo kündigten die Ravens limitiertes Fan-Merchandise und besondere Fan-Events rund um die Jubiläums-Saison an.

Der Name und die Historie des Teams mussten jedoch in Cleveland bleiben, wo 1999 die "neuen" Browns unter dem ursprünglichen Namen wieder in die Liga zurückkehrten.

In Baltimore durften die Fans hingegen 1996 über einen neuen Namen abstimmen. Die Wahl fiel auf "Ravens" – inspiriert vom Gedicht "The Raven" des Schriftstellers Edgar Allan Poe, der einst in Baltimore lebte.