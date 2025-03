20. Pick: Denver Broncos - S Malaki Starks (Georgia)

Niemand weiß so richtig, welchen Spielertyp Sean Payton als Coach haben will. In Interviews spricht er gerne von einem "Joker", was auch immer das heißen mag. Vielleicht wird es ein Spieler, der von vielen erst später gerankt wird, wie zum Beispiel RB Omarion Hampton, doch wir glauben General Manager George Paton wird die Defense weiter verstärken wollen. Der Georgia-Safety setzte sich drei Jahre lang erfolgreich in der SEC durch. Er ist sehr spielintelligent und gleicht damit andere Schwächen aus.