NFL: Baltimore Ravens fügen Buffalo Bills erste Niederlage der Saison zu

Im Sunday Night Game von Woche 4 schlagen die Baltimore Ravens die Buffalo Bills. Vor allem Derrick Henry war beim 35:10-Erfolg nicht zu stoppen.

Im Sunday Night Game von Woche 4 der NFL-Saison 2024 waren die bis dato ungeschlagenen Buffalo Bills bei den Baltimore Ravens zu Gast - und mussten beim 10:35 die erste Pleite der Spielzeit hinnehmen.

Das lag vor allem an dem kaum zu stoppenden Laufspiel der Ravens. 271 der insgesamt 427 Yards kamen am Boden zustande, Derrick Henry (ein Touchdown) spulte allein 199 davon ab.

Auch Lamar Jackson (13/18, 156 Passing Yards, zwei Passing Touchdowns) zeigte sich im Laufspiel mit sechs Runs für 54 Yards, darunter auch ein Touchdown-Lauf, effektiv. Durch die Luft war es bei den Ravens vor allem Running Back Justice Hill, der sechs Pässe für 78 Yards und einen Touchdown fing. Auch Derrick Henry schnappte sich einen Pass in der Endzone.

Bei Buffalo ging weder viel am Boden noch durch die Luft. Quarterback Josh Allen brachte 16 seiner 29 Pässe für 180 Yards an, ein Touchdown gelang ihm dabei nicht. Bester Receiver seines Teams war wie schon in den Vorwochen Khalil Shakir (vier Catches, 62 Yards). Das Laufspiel war mit nur 81 Rushing Yards bei 23 Versuchen kaum ein Faktor.