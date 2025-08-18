Anzeige
NFL - Baltimore Ravens: Lamar Jackson teilt Post von rechtem Politik-Aktivisten und löst heftige Debatte aus

  • Aktualisiert: 19.08.2025
  • 09:47 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Der Star-Quarterback der Baltimore Ravens handelt sich im Netz gehörigen Ärger ein, erhält aber auch Zustimmung.

Mit der Reaktion auf einen harmlos erscheinenden Post hat Lamar Jackson für eine hitzige Debatte im Netz gesorgt.

Der Star-Quarterback der Baltimore Ravens, der noch immer auf seinen ersten Super-Bowl-Triumph wartet, hatte einen Post mit der Zeile: "Jesus ist das Wichtigste" geteilt und wurde dafür im Netz heftig kritisiert.

Der Grund für den Gegenwind war weniger das Zitat selbst als vielmehr der Urheber des Zitats. Charlie Kirk ist nicht nur Fan des umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump, er gilt auch als ultrarechter Hass-Prediger, der mit seinen politischen Ansichten vor allem die Jugend in den USA begeistert.

Kirk polarisiert und begeistert die Jugend in den USA

Die "Zeit" nannte ihn unlängst den "Rechten, der Amerikas Jugend radikalisiert". Kirk hat in den vergangenen Jahren seinen politischen Aktivismus mehr und mehr mit christlichen Initiativen verbunden. Bekannt ist der 31-Jährige auch als Mitbegründer der konservativen, rechtspopulistischen Organisation Tuning Point USA.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Jackson für seinen Repost verbal attackiert wird. Ein User antworte auf den Post: "Hoffentlich versagt er weiterhin in den Playoffs." Ein anderer User fragte verstört: "LAMAR JACKSON RETWEETET WEN??"

Andererseits bekam der 28-Jährige für seinen Repost aber auch Zuspruch. Manche User lobten ihn dafür, dass er öffentlich zu seinem Glauben steht. Andere sehen in der Kritik an seinem Post ein Beispiel der "Cancel Culture", der Sportler wegen ihrer öffentlichen Meinungsäußerungen ausgesetzt sind.

Jackson macht seinen Glauben schon länger öffentlich und hat erst im vergangenen Jahr seine Erfolge damit begründet: "Gott, mein Herr und Erlöser Jesus Christus, deshalb sind wir so erfolgreich. Er ist es, der uns Woche für Woche durch diese Spiele führt."

