Der Star-Quarterback der Baltimore Ravens handelt sich im Netz gehörigen Ärger ein, erhält aber auch Zustimmung.

Von Tobias Wiltschek

Mit der Reaktion auf einen harmlos erscheinenden Post hat Lamar Jackson für eine hitzige Debatte im Netz gesorgt.

Der Star-Quarterback der Baltimore Ravens, der noch immer auf seinen ersten Super-Bowl-Triumph wartet, hatte einen Post mit der Zeile: "Jesus ist das Wichtigste" geteilt und wurde dafür im Netz heftig kritisiert.

Der Grund für den Gegenwind war weniger das Zitat selbst als vielmehr der Urheber des Zitats. Charlie Kirk ist nicht nur Fan des umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump, er gilt auch als ultrarechter Hass-Prediger, der mit seinen politischen Ansichten vor allem die Jugend in den USA begeistert.