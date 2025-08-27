NFL Roster Cuts 2025: Die überraschendsten Spieler-Entlassungen der Teams

Die NFL-Teams mussten ihren Kader auf 53 Spieler kürzen. Dabei wurden über 1.100 Spieler entlassen. Wir nennen Euch die 18 überraschendsten Entscheidungen. Von Mike Stiefelhagen Es ist einer der brutalsten Tage im Business NFL: die Roster Cuts. Dabei müssen die Teams ihren Kader von 90 auf 53 Spieler reduzieren. Die Form und Leistungen der Preseason spielten dabei eine große Rolle. Im ran-Zeugnis bekommt ihr über die meisten Performances eine Einschätzung. 1.184 Spieler-Entlassungen wurden insgesamt vollzogen. Leider hat es auch die meisten deutschen Spieler getroffen, doch das hat sogar einen besonderen Vorteil. Neben der kompletten Übersicht aller Roster Cuts nennen wir Euch die 18 größten Überraschungen bei den Trennungen.

Anzeige

Anzeige

Jalyn Armour-Davis ehemaliges Team: Baltimore Ravens

Position: Cornerback Das Opfer der Neuzugänge. Mit Jaire Alexander, Malaki Starks und Chidobe Awuzie ist kein Platz mehr für Armour-Davis. Nach vielen Verletzungen spielte er endlich mal eine gesunde und gute Vorbereitung. In der Preseason kam er auf eine starke Interception und drei Pass-Breakups. Es reichte dennoch nicht, was einige Experten für die Tiefe der Position überraschte.

Anzeige

Anzeige

Marquez Valdes-Scantling ehemaliges Team: Seattle Seahawks

Position: Wide Receiver Der WR wurde erst in dieser Offseason mit einem Einjahresvertrag über vier Millionen US-Dollar ausgestattet. Nur, damit er nicht einmal bis zur Regular Season kommt. In der Preseason wurde er drei Mal angeworfen, drei Mal fing er für insgesamt 33 Yards. Fünftrundenpick Tory Horton muss scheinbar so stark hinter den Kulissen performt haben, dass die Hawks MVS ziehen lassen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Marquez Valdes-Scantling © IMAGO/Imagn Images

Beanie Bishop Jr. ehemaliges Team: Pittsburgh Steelers

Position: Cornerback 2024 war er noch die Hollywood-Story. Als undrafted Rookie bei den Steelers untergekommen und vier (!) Interceptions in der Saison geliefert. Ja, Pittsburgh hat mit Jalen Ramsey einen namhaften CB geholt, doch die Bishop-Entlassung wirkt nach einer soliden Saison überraschend.

Anzeige

Cole Strange ehemaliges Team: New England Patriots

Position: Guard Kleiner Schock. Strange war der überraschende Erstrundenpick eines gewissen Bill Belichick in 2022. Damals kommentierte Rams-Coach Sean McVay den Pick schon als mutig, da er ihn in der fünften Runde oder ähnlich tief gesehen hätte. Drei Jahre später entlassen ihn die Patriots unter Coach Mike Vrabel. In 2023 spielte er noch alle Spiele, in 2024 "glänzte" er durch Verletzungen.

Anzeige

Hunter Renfrow ehemaliges Team: Carolina Panthers

Position: Wide Receiver Eigentlich haben sich die Berichte zu Renfrow sehr positiv gelesen. Wieder erstarkt, topfit, athletisch, dynamisch. Doch die Konkurrenz ist scheinbar zu groß. Xavier Legette, Jalen Coker und Erstrundenpick Tetairoa McMillan sind wohl die besseren Alternativen. Ein Cut war dennoch nicht abzusehen. Er wird bestimmt woanders unterkommen. Dafür sind seine Qualitäten zu groß.

Anzeige

Hunter Renfrow © IMAGO/ZUMA Press Wire

Anzeige

Dustin Hopkins ehemaliges Team: Cleveland Browns

Position: Kicker So schnell kann es gehen! In der abgelaufenen Saison war er noch die unangefochtene Nummer eins, doch spielte dabei nicht immer gut. Nur 67 Prozent seiner Field-Goal-Versuche fanden ihr Ziel. Auch in der Preseason verpatzte er ein paar Extra Punkt-Möglichkeiten. Andre Szmyt überzeugte in der Vorbereitung mehr, Hopkins ist raus.

Anzeige

Pierre Strong Jr. ehemaliges Team: Cleveland Browns

Position: Running Back Etwas überraschend. Denn die Browns haben ihren Zweitrundenpick und Running Back Quinshon Judkins offiziell noch nicht unter Vertrag genommen. Also ein risikoreicher Move, der Judkins eine bessere Position in den Verhandlungen verschafft. Jerome Ford und Viertrundenpick Dylan Sampson werden wohl erstmal das Backfield bilden.

Deuce Vaughn ehemaliges Team: Dallas Cowboys

Position: Running Back Javonte Williams, Miles Sanders, Jaydon Blue: Dallas holte drei neue Kontrahenten und alle stachen den 2023er Draft-Pick aus. Und das, obwohl er im Ansatz immer wieder sein Potenzial andeutete, aber nicht konstant abrufen konnte. Es riecht nach Neuanfang.

Anzeige

Anzeige

Greg Dulcich ehemaliges Team: New York Giants

Position: Tight End Das ist schwer zu verargumentieren, wenn man die Preseason-Spiele gesehen hat. Der TE hat komplett abgeliefert. Er hat die meisten Touchdown-Catches der gesamten NFL-Vorbereitung gesammelt. Der ehemalige Drittrundenpick der Denver Broncos hat den Roster Cut dennoch nicht überstanden. Die Bauchschmerzen nach 2024 waren offensichtlich zu groß. In der abgelaufenen Saison konnte Dulcich keine große Leistung erbringen. Er hat damals in fünf Spielen keinen einzigen Catch oder Target bekommen. Dennoch komisch, dass der Cut erst jetzt kommt. Seine Preseason macht ihn sicherlich für andere Teams interessant.

Greg Dulcich © IMAGO/Imagn Images

Anzeige

Malachi Corley ehemaliges Team: New York Jets

Position: Wide Receiver 2024 wurde er in der dritten Runde gedraftet. Der damalige General Manager Joe Douglas hat fast den gesamten Tag damit verbracht, einen Trade zu arrangieren, damit er früher picken kann, weil er Corley unbedingt wollte. Ein Fehler. Als Rookie hat er nur drei Pässe gefangen in einer chaotischen Jets-Saison. Doch Corleys Trend blieb negativ. Sein berühmter Fumble kurz vor der Goal Line durch zu frühes Jubeln half nicht und wurde zum Meme. Seitdem spielte er keine Partie mehr. Und ist jetzt erstmal arbeitslos.

Anzeige

Isaiah Foskey ehemaliges Team: New Orleans Saints

Position: Defensive End Die Saints bestehen aus Baustellen. Und dennoch kann der Zweitrundenpick aus 2023 keinen Roster-Platz ergattern. Er hat null Sacks, null Tackles for loss, null QB Hits und das in zwei Spielzeiten. Das einzig Überraschende ist, warum sie ihn erst jetzt cutten und überhaupt so früh drafteten. Dennoch hat er hier für seine damalige Draft-Position eine Aufführung verdient.

Chad Muma ehemaliges Team: Jacksonville Jaguars

Position: Linebacker Der Drittrundenpick aus 2022 hat in den letzten drei Jahren immer wieder als Backup fungiert. Als eigentlicher Linebacker wurde er vermehrt im Special Team eingesetzt. Dort sammelte er über 150 Snaps. Im letzten Jahr seines Rookie-Vertrages nun der Cut. Das war ein verschwendeter Pick an der damaligen Stelle.

Isaiah Simmons ehemaliges Team: Green Bay Packers

Position: Linebacker Er kam mit so viel Vorschusslorbeeren und galt als Hybrid-Verteidiger, der alles spielen kann. Der einstige Top 10-Pick der Arizona Cardinals, der über die New york Giants zu den Packers kam, geht 2025 offenbar als Free Agent in die Saison. Dabei hatte er erst im März in Green Bay unterschrieben. Trauriger Verlauf.

Isaiah Simmons © IMAGO/Imagn Images

K.J. Osborn ehemaliges Team: Washington Commanders

Position: Wide Receiver Bei den Minnesota Vikings fand er immer wieder seine Momente und Spielzeiten im Receiver Corps. Die Chance bei den New England Patriots konnte er nicht ganz nutzen, bei den Commanders - offensichtlich - auch nicht. Da die Vikings aber noch Tiefe auf WR brauchen, kommt es ja möglicherweise zu einer Reunion.

Carson Steele ehemaliges Team: Kansas City Chiefs

Position: Running Back Die große Chance verpasste er in der abgelaufenen Saison. Starter Isiah Pacheco war verletzt, Steele durfte ran. Doch er startete in seinen ersten Momenten direkt mit einem bitteren Fumble. Daraufhin kam es zur Reunion mit Kareem Hunt. Es endet in der Entlassung.

Trent Brown ehemaliges Team: Houston Texans

Position: Offensive Tackle Der ehemalige Pro Bowler wurde in dieser Offseason erst verpflichtet und jetzt direkt entlassen. Zu gut waren die Leistungen in der Vorbereitung von Rookie und Zweitrundenpick Aireontae Ersery. Auch Tytus Howard war stärker als gedacht in der Preseason. Der Brown-Cut ist konsequent, aber war nicht abzusehen.

Trent Brown © IMAGO/Icon Sportswire

Nick Niemann ehemaliges Team: Houston Texans

Position: Linebacker Im März hat Niemann einen Zweijahresvertrag unterschrieben, der fünf Monate später aufgelöst wird. Darin wurde auch garantiertes Geld verhandelt, was jetzt flöten ging.