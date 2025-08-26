Anzeige
Finale Roster Cuts

NFL: Bitter für Deutschland! Sextett um Jakob Johnson und Lenny Krieg entlassen

  • Aktualisiert: 26.08.2025
  • 23:15 Uhr
  • SID

Bittere Nachrichten für die NFL-Fans in Deutschland! Gleich sechs deutsche Profis fallen den finalen Roster Cuts zum Opfer.

Trotz absolvierter Vorbereitung drohen sechs deutsche Footballprofis im Kampf um einen Platz in der NFL zu Saisonbeginn leer auszugehen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verpassten unter anderem der mit der Erfahrung aus 70 Ligaspielen ausgestattete Fullback Jakob Johnson (Houston Texans) und auch das hoffnungsvolle Kicker-Talent Lenny Krieg (Atlanta Falcons) den Sprung in den 53-Mann-Kader ihrer Teams.

Gleiches gilt demnach auch für Offensive Tackle Kilian Zierer (Cleveland Browns), Offensive Lineman Leander Wiegand (New York Jets), Offensive Tackle Lorenz Metz (Tampa Bay Buccaneers) und Tight End Maximilian Mang (Indianapolis Colts), die allesamt am Stichtag für die Kadernominierung die schlechte Nachricht erhielten. Linebacker Julius Welschof war von den Pittsburgh Steelers zudem schon am Vortag entlassen worden.

Anzeige
Anzeige

Deutsche in der NFL: Wer kommt noch unter?

Alle sieben können allerdings noch hoffen: Als Free Agents sind sie wieder für alle anderen Teams in der NFL verfügbar. Zudem sind die Franchises ab Mittwoch berechtigt, freie Spieler in ihren erweiterten Trainingskader, den "Practice Squad", aufzunehmen.

In der NFL müssen die Teams rund eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart ihren Kader auf 53 Spieler reduzieren. Bis dahin dürfen die Franchises in der Saisonvorbereitung bis zu 90 Spieler führen.

Anzeige
Joe MixonUpdate

Star-Running-Back verpasst Saisonstart

  • Galerie
  • 28.08.2025
  • 11:42 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New Orleans Saints at New York Giants Dec 8, 2024; East Rutherford, New Jersey, USA; New Orleans Saints quarterback Derek Carr (4) walks off the field after field...Update

Carr-Nachfolge: Saints geben neuen Starting-QB bekannt

  • Galerie
  • 26.08.2025
  • 22:49 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Arizona Cardinals Aug 9, 2025; Glendale, Arizona, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) and tight end Travis Kelce (87) a...
News

Mahomes reagiert auf Verlobung von Kelce und Swift

  • 26.08.2025
  • 22:48 Uhr
imago images 1064384237

Texans-Hammer! Jakob Johnson entlassen

  • Galerie
  • 26.08.2025
  • 22:09 Uhr
Kelce und Swift sind verlobt
News

"It's a love story": Kelce und Popstar Swift verlobt

  • 26.08.2025
  • 21:06 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Houston Texans Minicamp Jun 10, 2025; Houston, TX, USA; Houston Texans fullback Jakob Johnson (43) participates in a drill during an NFL football minicamp at NRG ...
News

NFL Roster Cuts: Entscheidung um Jakob Johnson gefallen

  • 26.08.2025
  • 20:37 Uhr
2191893740
News

NFL oder nicht? So stehen die Chancen der Deutschen

  • 26.08.2025
  • 20:25 Uhr

NFL: Ist Daniels der Gewinner der McLaurin-Verlängerung bei den Commanders?

  • Video
  • 01:50 Min
  • Ab 0

NFL: Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt! Superstars vor Mega-Hochzeit

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0

NFL: Nach Robinson-Trade - welches Team hat das beste RB-Duo?

  • Video
  • 02:32 Min
  • Ab 0