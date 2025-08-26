American Football
Kansas City Chiefs: Travis Kelce und Taylor Swift geben Verlobung bekannt - Patrick und Brittany Mahomes gratulieren
- Aktualisiert: 26.08.2025
- 22:48 Uhr
- ran.de
Sie gelten schon länger als das Traumpaar der NFL. Nun geben Travis Kelce von den Kansas City Chiefs und Popstar Taylor Swift ihre Verlobung bekannt.
Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt.
"Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten", gaben die Sängerin und der NFL-Star in einem gemeinsamen Post auf "Instagram" bekannt.
Externer Inhalt
Der Beitrag ging wenig überraschend sofort viral und erzielte in weniger als 20 Minuten bereits über zwei Millionen Likes auf der Plattform.
Taylor Swift und Travis Kelce verlobt: Patrick und Brittany Mahomes gratulieren
Auf die Mega-Neuigkeit folgten unzählige Reaktionen und Glückwünsche - natürlich auch von Mitspielern.
Sowohl Patrick als auch seine Frau Brittany Mahomes teilten den Verlobungs-Beitrag in ihren Instagram-Stories.
"Zwei der aufrichtigsten Menschen treffen sich und verlieben sich. Ich freue mich so sehr für die beiden", schrieb die Frau des Chiefs-Quarterbacks in ihrer Story-Überschrift.
Der zweimalige MVP versah seinen Story-Repost unterdessen mit drei Herz-Emojis.
Externer Inhalt
Taylor Swift und Travis Kelce: Wann ist die Hochzeit?
Zu einem möglichen Hochzeitstermin ist bisher nichts bekannt. Die Fans des Traumpaares der NFL müssen sich entsprechend noch gedulden.
Womöglich erfolgt die Verkündung, wann sich die beiden das Ja-Wort geben, wie zuletzt die Bekanntgabe von Swifts neuem Album bereits, im Podcast "New Heights" von Travis und seinem Bruder und Ex-NFL-Star Jason Kelce.