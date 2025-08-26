"Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten", gaben die Sängerin und der NFL -Star in einem gemeinsamen Post auf "Instagram" bekannt.

Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt.

Sie gelten schon länger als das Traumpaar der NFL. Nun geben Travis Kelce von den Kansas City Chiefs und Popstar Taylor Swift ihre Verlobung bekannt.

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Der Beitrag ging wenig überraschend sofort viral und erzielte in weniger als 20 Minuten bereits über zwei Millionen Likes auf der Plattform.

Taylor Swift und Travis Kelce verlobt: Patrick und Brittany Mahomes gratulieren

Auf die Mega-Neuigkeit folgten unzählige Reaktionen und Glückwünsche - natürlich auch von Mitspielern.

Sowohl Patrick als auch seine Frau Brittany Mahomes teilten den Verlobungs-Beitrag in ihren Instagram-Stories.

"Zwei der aufrichtigsten Menschen treffen sich und verlieben sich. Ich freue mich so sehr für die beiden", schrieb die Frau des Chiefs-Quarterbacks in ihrer Story-Überschrift.

Der zweimalige MVP versah seinen Story-Repost unterdessen mit drei Herz-Emojis.