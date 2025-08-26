Anzeige
American Football

Kansas City Chiefs: Travis Kelce und Taylor Swift geben Verlobung bekannt - Patrick und Brittany Mahomes gratulieren

  • Aktualisiert: 26.08.2025
  • 22:48 Uhr
  • ran.de

Sie gelten schon länger als das Traumpaar der NFL. Nun geben Travis Kelce von den Kansas City Chiefs und Popstar Taylor Swift ihre Verlobung bekannt.

Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt.

"Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten", gaben die Sängerin und der NFL-Star in einem gemeinsamen Post auf "Instagram" bekannt.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

Der Beitrag ging wenig überraschend sofort viral und erzielte in weniger als 20 Minuten bereits über zwei Millionen Likes auf der Plattform.

Anzeige

Taylor Swift und Travis Kelce verlobt: Patrick und Brittany Mahomes gratulieren

Auf die Mega-Neuigkeit folgten unzählige Reaktionen und Glückwünsche - natürlich auch von Mitspielern.

Sowohl Patrick als auch seine Frau Brittany Mahomes teilten den Verlobungs-Beitrag in ihren Instagram-Stories.

"Zwei der aufrichtigsten Menschen treffen sich und verlieben sich. Ich freue mich so sehr für die beiden", schrieb die Frau des Chiefs-Quarterbacks in ihrer Story-Überschrift.

Der zweimalige MVP versah seinen Story-Repost unterdessen mit drei Herz-Emojis.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Taylor Swift und Travis Kelce: Wann ist die Hochzeit?

Zu einem möglichen Hochzeitstermin ist bisher nichts bekannt. Die Fans des Traumpaares der NFL müssen sich entsprechend noch gedulden.

Womöglich erfolgt die Verkündung, wann sich die beiden das Ja-Wort geben, wie zuletzt die Bekanntgabe von Swifts neuem Album bereits, im Podcast "New Heights" von Travis und seinem Bruder und Ex-NFL-Star Jason Kelce.

Mehr News und Videos
imago images 1064905577
News

Finale Roster Cuts: Rabenschwarzer Tag für deutsche NFL-Profis

  • 26.08.2025
  • 23:15 Uhr
Kelce und Swift sind verlobt
News

"It's a love story": Kelce und Popstar Swift verlobt

  • 26.08.2025
  • 21:06 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Houston Texans Minicamp Jun 10, 2025; Houston, TX, USA; Houston Texans fullback Jakob Johnson (43) participates in a drill during an NFL football minicamp at NRG ...
News

NFL Roster Cuts: Entscheidung um Jakob Johnson gefallen

  • 26.08.2025
  • 20:37 Uhr
2191893740
News

NFL oder nicht? So stehen die Chancen der Deutschen

  • 26.08.2025
  • 20:25 Uhr

NFL: Ist Daniels der Gewinner der McLaurin-Verlängerung bei den Commanders?

  • Video
  • 01:50 Min
  • Ab 0

NFL: McCaffrey sorgt für Entsetzen! Heftige Verwechselung bei Fantasy-Draft

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 0

NFL: Nach Robinson-Trade - welches Team hat das beste RB-Duo?

  • Video
  • 02:32 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Tampa Bay Buccaneers Minicamp Jun 11, 2025; Tampa, FL, USA; Tampa Bay Buccaneers defensive tackle Desmond Watson (56) works out at One Buc Place. Tampa One Buc Pl...
News

Bucs entlassen schwersten NFL-Spieler

  • 26.08.2025
  • 17:22 Uhr

NFL: Zu übergewichtig! Bucs treffen Entscheidung bei Desmond Watson

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 26.08.2025
  • 15:21 Uhr