Die NFL trägt mehr und mehr internationale Spiele aus. Nun darf sich ein weiteres Land freuen.

Gute Nachrichten für die American-Football-Fans in Irland! Laut NFL-Commissioner Roger Goodell steigt das erste Spiel auf der Insel "bald".

Im Rahmen der London Games nahm der 65-Jährige an einem NFL-Live-Event teil. Auf eine entsprechend Nachfrage von Michael McQuaid von NFL Ireland sagte Goodell: "Ich habe eine Menge Respekt und Bewunderung (für Irland, Anm.d.Red.). Ich weiß, dass die Steelers auch unbedingt dorthin wollen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir in Irland spielen werden. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr sein wird, aber es wird bald kommen."

Die beste Football-Liga der Welt hatte in den vergangenen Jahren ihr Portfolio an internationalen Spielen immer mehr erweitert. Fanden zuerst nur Spiel in London statt, wird 2024 auch in Deutschland und Brasilien gespielt.

In der kommenden Saison steigt zudem erstmals ein Spiel in der spanischen Hauptstadt Madrid. Auch in Mexiko wurden bereits Regular-Season-Partien ausgetragen.