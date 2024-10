NFL: Jacksonville Jaguars werden wohl bald noch mehr Spiele in London austragen

Zum zweiten Mal in Folge tragen die Jacksonville Jaguars zwei Spiele innerhalb einer Saison in London aus. In Zukunft könnten es noch mehr werden.

Aus London berichtet Kevin Obermaier

Die Jacksonville Jaguars sind Stammgast in London.

Seit 2013 trägt die Franchise aus Florida jährlich ein NFL-Spiel in der englischen Metropole aus. 2024 - wie schon in der vergangenen Saison - sogar zwei.

Am kommenden Sonntag treffen Trevor Lawrence und Co. in Tottenham auf die Chicago Bears (um 15:30 Uhr im ran-Liveticker). In der Woche darauf kommt es in Wembley zum Duell mit den New England Patriots.

Bald könnten die Jaguars sogar noch öfter in einer Saison in London zu sehen sein. Das verriet Head Coach Doug Pederson auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Chicago.