Brandon Aiyuk hat seine beste Saison hinter sich. Nun stellt sich für die San Francisco 49ers die Frage, wie es langfristig mit dem Star-Receiver weitergeht.

Im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs war es vergleichsweise ruhig um Brandon Aiyuk. Drei Receptions, 49 Yards und kein einziger Touchdown standen beim Receiver der San Francisco 49ers im NFL-Endspiel zu Buche.

Doch auf dem Weg in den Super Bowl spielte Aiyuk eine tragende Rolle bei den 49ers. Der 25-Jährige hat seine beste NFL-Saison hinter sich.

1.342 Receiving Yards und sieben Touchdowns erzielte Aiyuk in 16 Regular-Season-Spielen. In der Postseason kamen sogar nochmals 149 Yards und ein Touchdown hinzu.

Der Wideout hat sich durch seine Leistungen in eine gute Ausgangsposition für die sportliche Zukunft gebracht.

San Francisco soll wohl schon an einem neuen langfristigen Vertrag arbeiten. Stand jetzt spielt Aiyuk durch die Player Option - also die Option, selbst entscheiden zu können, wo er in seinem letzten Vertragsjahr spielt - für 14,1 Millionen US-Dollar bei den "Niners".

2025 würde der Passempfänger dann Free Agent werden. Doch entschieden ist über die 2024er-Saison wohl noch nichts.