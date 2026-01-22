Auf der Jahresabschluss-Pressekonferenz der Buffalo Bills hat Besitzer Terry Pegula auf den Tisch gehauen. Er kritisierte nicht nur den entlassenen Sean McDermott, sondern auch einen aktiven Spieler.

Nach dem enttäuschenden Playoff-Aus der Buffalo Bills gegen die Denver Broncos hat Teameigentümer Terry Pegula in der Saisonabschluss-Pressekonferenz harte Entscheidungen verkündet und kontroverse Themen angesprochen.

Die Entlassung von Sean McDermott begründete Pegula mit dem Ergebnis des Spiels bei den Broncos: "Ich weiß, dass wir es besser können."

Er betonte, dass die Entscheidung nicht auf umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen beruhe, sondern darauf, dass das Team in eine "Playoff-Wand" gelaufen sei. Dennoch kritisierte er die Calls der NFL-Referees als "ganz klar falsch" und nannte sie als den Grund für die Niederlage.

McDermott hatte in neun Jahren eine Bilanz von 98-50, acht Playoff-Teilnahmen und fünf AFC-East-Titel vorzuweisen, doch ein Super-Bowl-Einzug blieb aus.