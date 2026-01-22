Terry Pegula teilt aus
NFL: Buffalo Bills - Besitzer holt zum Rundumschlag gegen Sean McDermott, Keon Coleman und Schiris aus
22.01.2026
- 14:22 Uhr
Auf der Jahresabschluss-Pressekonferenz der Buffalo Bills hat Besitzer Terry Pegula auf den Tisch gehauen. Er kritisierte nicht nur den entlassenen Sean McDermott, sondern auch einen aktiven Spieler.
Nach dem enttäuschenden Playoff-Aus der Buffalo Bills gegen die Denver Broncos hat Teameigentümer Terry Pegula in der Saisonabschluss-Pressekonferenz harte Entscheidungen verkündet und kontroverse Themen angesprochen.
Die Entlassung von Sean McDermott begründete Pegula mit dem Ergebnis des Spiels bei den Broncos: "Ich weiß, dass wir es besser können."
Er betonte, dass die Entscheidung nicht auf umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen beruhe, sondern darauf, dass das Team in eine "Playoff-Wand" gelaufen sei. Dennoch kritisierte er die Calls der NFL-Referees als "ganz klar falsch" und nannte sie als den Grund für die Niederlage.
McDermott hatte in neun Jahren eine Bilanz von 98-50, acht Playoff-Teilnahmen und fünf AFC-East-Titel vorzuweisen, doch ein Super-Bowl-Einzug blieb aus.
Buffalo Bills: Kritik an Keon Coleman
Besonders kontrovers wurden Pegulas Aussagen zu Keon Coleman, der in seiner zweiten Saison enttäuschte.
Die Coaches hätten "stark" auf den Wide Receiver gedrängt, der schließlich als 33. Pick des Drafts 2024 zu den Bills ging. Er und General Manager Brandon Beane hätten sich dann gefügt.
Coleman kommt in 26 Spielen für die Bills bisher auf 67 Catches für 960 Yards und acht Touchdowns.