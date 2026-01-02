- Anzeige -
american football

NFL Playoffs live: Postseason im Überblick - Championship Games: Termine und Kickoff-Zeiten bis zum Super Bowl

  • Aktualisiert: 22.01.2026
  • 15:53 Uhr
  • Tobias Wiltschek
Article Image Media

Die NFL-Playoffs 2026 sind in vollem Gange. Hier findet ihr alle Zeiten.

Die Playoffs in der NFL laufen.

Wann die Spiele in den einzelnen Runden stattfinden, erfahrt ihr hier.

Denver Broncos v Kansas City Chiefs - NFL 2025

Alle Highlights der NFL live auf Joyn

Die wichtigsten Szenen aller Spiele

Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19:00 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt in der Postseason nur bei einer der insgesamt 13 Partien der Kickoff.

Zwei Spiele beginnen um 21:00 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.

NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs

Divisional Round

NFL
17.01.2026
22:30
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
30:33
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
n.V.
18.01.2026
02:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
6:41
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
18.01.2026
21:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
16:28
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
19.01.2026
00:30
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
20:17
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
n.V.

Conference Championship Games:

Sonntag, 25. Januar, 21:00 Uhr: AFC Championship Game - New England Patriots at Denver Broncos
Montag, 26. Januar, 0:30 Uhr: NFC Championship Game - Los Angeles Rams at Seattle Seahawks

NFL
25.01.2026
21:00
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
-:-
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
26.01.2026
00:30
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
-:-
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
Super Bowl:

Montag, 9. Februar, 0:30 Uhr

Auch interessant: NFL: Denver Broncos ohne Bo Nix - Ersatzmann spielt gegen sein Ex-Team

