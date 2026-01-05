Der Black Monday in der NFL ist vorüber, diverse Coaches sind ihren Job los. Welche Nachfolger werden gehandelt? ran begleitet das Geschehen im Ticker. Vor keinem Tag fürchten sich die Trainer in der besten Football-Liga der Welt mehr. Am Tag nach dem Ende der Regular Season, dem Black Monday, werden traditionell unzählige Übungsleiter von ihren Aufgaben entbunden. Auch in diesem Jahr! So musste unter anderem Star-Coach Pete Carroll seine Koffer packen. Wer sind potenzielle Nachfolger? Mit wem wird verhandelt? Und welche General Manager werden neu angestellt?

ran fasst Entlassungen, Neueinstellungen und die Gerüchte drumherum im Ticker zusammen.

+++ 22. Januar, 06:21 Uhr: Bills interviewen ehemaligen Colts-Coach +++ Die Buffalo Bills haben in ihrer Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Sean McDermott weitere Vorstellungsgespräche in Aussicht. Nachdem heute der hauseigene Offensive Coordinator Joe Brady für den Posten ein Bewerbungsgespräch führte, sollen heute Lou Anarumo und Brian Daboll ihre Chance bekommen, sich persönlich zu zeigen. Daboll kennt die Bills bestens, vor seiner Zeit als Head Coach bei den New York Giants war er jahrelang Offensive Coordinator der Bills. Anarumo war zuletzt Defensive Coordinator der Indianapolis Colts, zuvor führte er den gleichen Posten bei den Cincinnati Bengals aus.

+++ 21. Januar, 21:15 Uhr: Wirbel um entlassenen Giants-Coach: Er schielt auf Bills-Posten +++ Die Philadelphia Eagles haben Offensive Coordinator Kevin Patullo nach nur einer Saison entlassen. Nun ist der Super-Bowl-Sieger der vergangenen Saison auf der Suche nach einem Ersatz. Laut "Philadelphia Inquirer" haben die Verantwortlichen in diesem Zuge Brian Daboll interviewt. Daboll wurde im vergangenen November von seinen Aufgaben als Head Coach der New York Giants entbunden, nachdem er mit dem Team in zehn Spielen nur zwei Siege einfahren konnte. Das Problem: Wie "The Athletic" berichtet, hat Daboll offenbar ganz andere Pläne. Demnach möchte der frühere Giants-Trainer neuer Head Coach bei den Buffalo Bills werden, die zuletzt Sean McDermott entlassen haben. Selbst wenn das nicht klappt, hat Daboll offenbar keine große Lust auf die Eagles. Dem Bericht zufolge soll er dann Offensive Coordinator bei den Tennessee Titans werden. Die hatten zuletzt Robert Saleh als neuen Head Coach verpflichtet. Daboll kam während seiner Zeit in New York auf eine Bilanz von 20-40-1 und erreichte einmal die Playoffs. Daboll arbeitete 2012 mit dem heutigen Eagles-Cheftrainer Nick Sirianni gemeinsam bei den Kansas City Chiefs, Quarterback Jalen Hurts trainierte er 2017 als Offensive Coordinator von Alabama. Von 2018 bis 2021 war Daboll bereits Offensive Coordinator der Bills und formte dort Josh Allen in dessen ersten Jahren in der NFL. Auch interessant: NFL: New York Giants heuern John Harbaugh als Head Coach an - Donald Trump jubelt

+++ 21. Januar, 06:12 Uhr: Chargers holen wohl McDaniel als OC +++ Coup für die Los Angeles Chargers: Wie "ESPN" berichtet, wird Mike McDaniel neuer Offensive Coordinator bei den Kaliforniern. Der ehemalige Head Coach der Miami Dolphins stand bei vielen Teams auf dem Zettel, auch für verschiedene Cheftrainer-Posten war er im Gespräch. Bei den Chargers tritt McDaniel die Nachfolge von Greg Roman an, von dem sich Head Coach Jim Harbaugh nach dem Playoff-Aus gegen die New England Patriots getrennt hatte.

+++ 20. Januar, 17:55 Uhr: Tennessee Titans holen neuen Head Coach von San Francisco 49ers +++ Die Tennessee Titans haben ihren neuen Head Coach gefunden. Robert Saleh, der bisherige Defensive Coordinator der San Francisco 49ers, wird laut "ESPN"-Insider Adam Schefter einen Fünfjahresvertrag erhalten. Für den 46-Jährigen ist es bereits seine zweite Station als Hauptübungsleiter, nachdem er von 2021 bis 2024 die New York Jets coachte. Nach einem 1-5-Start in die Saison hatten sich die Titans im Oktober von Brian Callahan getrennt, in der Folge übernahm Mike McCoy interimsweise. Die Franchise schloss die Saison mit einem 3-14-Record ab und verfügt über den vierten Pick im Draft 2026.

+++ 20. Januar, 10:50 Uhr: Bills oder Ravens? Joe Brady offenbar im engeren Kreis +++ Die Baltimore Ravens werden offenbar Joe Brady, den Offensive Coordinator der Buffalo Bills, ein zweites Mal für ihre offene Head-Coach-Position interviewen. Zuvor hatte Brady bereits ein virtuelles Gespräch mit dem Team geführt, wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet. Brady, 36, gehört zu den besten Offensive Coordinators der NFL, unter anderem machte er Buffalo zu einer der stärksten Offensiven der Liga. Zuvor hatte er 2019 als Passing-Game-Coordinator der LSU den Broyles Award gewonnen und Quarterback Joe Burrow zu seiner Heisman-Saison und der National Championship geführt. Die Ravens haben insgesamt 17 Kandidaten für die Nachfolge von John Harbaugh interviewt. Neben Brady wird auch Anthony Weaver für ein zweites Gespräch zurückkehren, während einige Kandidaten, wie Kevin Stefanski, inzwischen andere Jobs angenommen haben. Mit der Entlassung von Sean McDermott bei den Bills könnte Brady wohl entweder eine Chance auf eine Head-Coach-Position bekommen oder weiterhin eine Schlüsselrolle bei Buffalo übernehmen. Experten sehen in ihm einen Kandidaten, der sowohl Erfahrung als Coordinator als auch nachgewiesene Erfolge im NFL-Offense-Management vorweisen kann. Auch interessant: NFL Playoffs: Elf entscheidende Situationen der Divisional Round

+++ 19. Januar, 23:21 Uhr: Dolphins verpflichten Jeff Hafley als neuen Head Coach +++ Die Miami Dolphins haben ihren neuen Head Coach gefunden. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, verpflichtet die Franchise Jeff Hafley, den bisherigen Defensive Coordinator der Green Bay Packers. Der 46-jährige hat demnach am Dienstag sein zweites Vorstellungsgespräch bei den Dolphins absolviert und tritt damit die Nachfolge des entlassenen Mike McDaniel an.

Damit komplettiert Hafley die sportliche Neuausrichtung des Teams. Zuvor wurde bereits Jon-Eric Sullivan als neuer General Manager verpflichtet, der die Nachfolge des langjährigen GMs Chris Grier angetreten hat. Sullivan, der seit 2022 Vice President of Player Personnel der Packers war, und Hafley arbeiteten in den letzten beiden Spielzeiten in Green Bay zusammen.

+++ 19. Januar, 21:31 Uhr: Drew Petzing wird neuer Offensive Coordinator der Lions +++ Die Detroit Lions haben einen neuen Offensive Coordinator. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, wird Drew Petzing der neue offensive Playcaller in Motown. Der 38-Jährige ersetzt John Morton, von dem sich die Lions nach nur einem Jahr getrennt hatten. Morton scheiterte an der Aufgabe, den Erfolg von Ben Johnson fortzusetzen. Jetzt darf sich Petzing daran versuchen. Petzing war in den vergangenen drei Saisons Offensive Coordinator der Arizona Cardinals. Doch auch die Franchise aus Glendale erlebte eine Spielzeit 2025, die deutlich unter den Erwartungen blieb. Die Lions hatten unter Morton offensiv große Probleme, weshalb Head Coach Dan Campbell die Playcalling-Verantwortung im Saisonverlauf selbst übernommen hatte. Am Ende verpasste Detroit die Playoffs.

+++ 19. Januar, 15:10 Uhr: Buffalo Bills trennen sich von Sean McDermott - General Manager Brandon Beane befördert +++ Die Buffalo Bills fangen bei Null an: Nach dem Aus in der Divisional Round gegen die Denver Broncos muss Head Coach Sean McDermott gehen. Das berichten mehrere NFL-Insider übereinstimmend. McDermott hatte die Bills im Januar 2017 übernommen und seitdem in neun Saisons achtmal die Playoffs erreicht. Wie das Team darüber hinaus bekannt gab, bleibt General Manager Brandon Beane der Franchise erhalten. Und mehr noch. Die Bills beförderten den 49-Jährigen kurz nach der Bekanntgabe des McDermott-Aus und fügten seiner Jobbeschreibung den Titel President of Football Operations hinzu, der nun alle Aspekte der Organisation überwachen werde. Beane ist ebenfalls seit 2017 Teil der Franchise und wird die Nachfolgersuche für McDermott leiten.

