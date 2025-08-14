Kurz vor dem Saisonstart hat sich Amon-Ra St. Brown über die Offensive seiner Detroit Lions geäußert. Der Wide Receiver sieht noch Nachholbedarf.

Die NFL-Saison steht kurz bevor! Die erste Woche der Preseason-Spiele gab einen Vorgeschmack auf die anstehende Spielzeit - und sorgt für viel Gesprächsstoff!

Die Detroit Lions kassierten im Hall of Fame Game eine derbe 7:34-Pleite, eine Woche später schlugen sie die Atlanta Falcons knapp mit 17:10. In beiden Partien wurde Wide Receiver Amon-Ra St. Brown geschont.

Der Deutsch-Amerikaner äußerte sich nun aber im Nachgang an eine gemeinsame Trainingseinheit mit den Miami Dolphins zu den ersten Vorbereitungs-Wochen der Lions.