NFL: Amon-Ra St. Brown sieht in diesem Punkt noch Verbesserungspotenzial bei den Detroit Lions

  • Aktualisiert: 14.08.2025
  • 22:00 Uhr
  • Tim Rausch

Kurz vor dem Saisonstart hat sich Amon-Ra St. Brown über die Offensive seiner Detroit Lions geäußert. Der Wide Receiver sieht noch Nachholbedarf.

Die NFL-Saison steht kurz bevor! Die erste Woche der Preseason-Spiele gab einen Vorgeschmack auf die anstehende Spielzeit - und sorgt für viel Gesprächsstoff!

Die Detroit Lions kassierten im Hall of Fame Game eine derbe 7:34-Pleite, eine Woche später schlugen sie die Atlanta Falcons knapp mit 17:10. In beiden Partien wurde Wide Receiver Amon-Ra St. Brown geschont.

Der Deutsch-Amerikaner äußerte sich nun aber im Nachgang an eine gemeinsame Trainingseinheit mit den Miami Dolphins zu den ersten Vorbereitungs-Wochen der Lions.

"In diesem Training Camp läuft bei uns in der Offensive noch nicht alles rund", wird der 25-Jährige auf der teameigenen Website zitiert.

Detroit Lions: Neuer Offense-Chef

Bei den Lions steht in dieser Saison John Morton als Offensive Coordinator an der Seitenlinie. Er beerbt Ben Johnson, der als Head Coach bei den Chicago Bears anheuerte.

Johnson dirigierte in den vergangenen Jahren die Offensive der Lions auf einem Top-Niveau und empfahl sich so für höhere Aufgaben. Nachfolger Morton - der zuletzt als Passspiel-Koordinator bei den Denver Broncos arbeitete - tritt dementsprechend in große Fußstapfen.

NFL: Taylor Swift überrascht Patrick Mahomes mit Anruf

"Es ist normal, dass es noch nicht ganz so gut läuft. Wir haben neue Coaches und spielen jeden Tag gegen eine wirklich gute Defense. Da kann es manchmal schwierig werden. Wir kennen aber unser Potenzial, deshalb ist es für uns nur eine Frage der Zeit", sagt St. Brown.

