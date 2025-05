Die Buffalo Bills sind in ihre ersten Team-Aktivitäten der Saison 2025 gestartet. Allerdings war Running Back James Cook nicht dabei. Beunruhigt sind die Bills deshalb aber nicht.

Von Kai Esser

Was lange eine große Schwäche der Buffalo Bills in der NFL war, hat sich in der Saison 2024 als große Stärke entpuppt: das Laufspiel.

Und zwar nicht nur das Laufspiel von MVP Josh Allen, sondern auch das der Running Backs, speziell von James Cook. 1.009 Yards sowie satte 16 Touchdowns über den Boden sorgten für ein Lächeln bei den Bills-Fans.

Für Sorgenfalten sorgten jedoch seine Aussagen in der Offseason. Er wolle eine Gehaltserhöhung auf 15 Millionen Dollar sowie einen langfristigen Vertrag.

Sonst? Sonst könnte Cook sich in einen Holdout begeben. Eine erste kleine Duftmarke setzte er bereits: Beim freiwilligen Teil des Offseason-Programms der Bills war Cook nicht zugegen. Ein Grund, sich Sorgen zu machen?