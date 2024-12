NFL - Buffalo Bills: Josh Allen spielte wochenlang mit gebrochener Hand

Bills-Quarterback Josh Allen gilt als Favorit auf den MVP-Titel. Große Teile der Saison spielte er aber mit einer gebrochenen Hand, wie er nun bestätigte.

Wer wird Most Valuable Player? Eine Diskussion, die sich in der besten Football-Liga der Welt Jahr für Jahr stellt. So auch in der NFL-Saison 2024. Im Rennen um die MVP-Trophäe als wertvollster Einzelspieler hat sich in den vergangenen Wochen ein Favorit herauskristallisiert: Josh Allen, seines Zeichens Quarterback der Buffalo Bills.

Erst kürzlich sprach sich sein ehemaliger Teamkollege Stefon Diggs für ihn aus. Bei "Good Morning Football" konstatierte der Wide Receiver, der im April zu den Houston Texans getradet wurde: "Er sollte auf jeden Fall gewinnen. Er hat sich richtig gut geschlagen." Und das auch noch verletzt!

Denn wie Allen nun bestätigte, spielte er lange Zeit mit einem Handbruch. "Es ist nur die linke Hand, also ist es nicht so wichtig", so der Quarterback vor dem Duell mit den New York Jets in Woche 17 (am Sonntag ab 19 Uhr im Liveticker).

Laut einem vorherigen Bericht von "nfl.com" zog sich der 28-Jährige die Verletzung bereits in Woche eins zu, als er im Spiel gegen die Cardinals bei einem Touchdown-Lauf von zwei Spielern geschubst wurde und auf seiner linken Hand landete. Zwar jubelte er in der Folge, blickte allerdings auch auf seine Hand und schüttelte diese.