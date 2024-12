NFL: Atlanta Falcons planen wohl Cousins-Entlassung

Die Ära von Kirk Cousins bei den Atlanta Falcons steht bereits vor dem Ende Zur offiziellen Trennung kommt es aller Voraussicht nach im März. Aus einem bestimmten Grund.

Kirk Cousins und die Atlanta Falcons werden wohl spätestens im März getrennte Wege gehen.

Führungskräfte in der NFL gehen laut einem "ESPN"-Bericht davon aus. Der Grund ist ein Bonus in Höhe von zehn Millionen Dollar, der am 17. März 2025 fällig wird. Die Trennung sei zu diesem Zeitpunkt unvermeidlich, heißt es.

Denn die Falcons würden Cousins nach der sportlich desaströsen Saison 2024 kaum nochmals zehn Millionen Dollar hinterherwerfen. Die Falcons zahlen Cousins für 2024 insgesamt 62,5 Millionen Dollar. Er hat ein voll garantiertes Gehalt von 27,5 Millionen Dollar für 2025.

Die Folge der Entlassung wäre ein heftiger Dead Cap Hit von 65 Millionen Dollar.

Weiterer Hintergrund: Der zuletzt geschasste Quarterback hat in seinem Vertrag eine No-Trade-Klausel, und die allgemeine Annahme ist, dass der 36-Jährige den Falcons nach der Vorgeschichte um seine Verpflichtung in der Offseason und der anschließenden Auswahl von Michael Penix im Draft sowie der jüngsten Ausbootung keinen Gefallen tun wird.

Cousins wurde nach zuletzt fünf miserablen Auftritten mit vier Niederlagen gebenched, Rookie Penix soll übernehmen. Die Falcons stehen vor Week 16 bei einer 7-7-Bilanz.