NFL: Buffalo Bills statten Quarterback Josh Allen mit Rekorddeal aus

Spektakulärer Rekorddeal für Quarterback Josh Allen bei den Buffalo Bills ! Der Most Valuable Player der vergangenen NFL -Saison hat sich mit der Franchise auf einen neuen, bis 2030 dotierten Vertrag geeinigt, das gab das Team in einer Mitteilung bekannt.

Allen mit NFL-Rekord

Allen hatte die Bills in der vergangenen Saison in das AFC Championship Game geführt, wo Buffalo erst von Titelverteidiger Kansas City Chiefs gestoppt wurde.

Der Signal Caller brachte es auf insgesamt 4.269 Yards, 41 Touchdowns und acht Turnover - so wenige wie noch nie zuvor in seiner Laufbahn. Allen ist damit der erste NFL-Spieler, der in fünf aufeinanderfolgenden Spielzeiten mindestens 40 Touchdowns zustande gebracht hat.