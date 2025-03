Der 35-Jährige wird damit Free Agent und kann bei jedem Team unterschreiben. Laut dem Bericht ist aber auch ein Comeback in Buffalo zu teamfreundlicheren Konditionen denkbar.

Die Buffalo Bills haben Pass Rusher Von Miller entlassen. Das berichtet das NFL Network. Durch diesen Schritt sparen sich die Bills demnach 8,3 Millionen Dollar an Cap Space für die kommende Saison. Sein Gehalt hätte bei 17,5 Millionen Dollar gelegen.

Miller spielte seit der Saison 2022 in Buffalo, war aber schon in den vergangenen beiden Jahren kein Starter mehr. Dennoch absolvierte er in der abgelaufenen Saison noch zwischen 30 und 40 Prozent der Snaps pro Spiel und kam auf sechs Sacks.