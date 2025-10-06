Anzeige

Anzeige

NFL: Arizona Cardinals verlieren drittes Spiel in Folge Für Cardinals-Head-Coach Jonathan Gannon war das offenbar zu viel. Denn er verlor mit seinem Team nicht nur das dritte Spiel nacheinander, sondern auch die Contenance. Wie auf Videos zu sehen ist, redete er an der Seitenlinie auf Demercado ein und schlug diesem offensichtlich gegen den Oberkörper, als er wütend davonstapfte. Eine Reaktion des Running Backs, der mit drei Läufen 81 Yards weit kam, ist nicht zu erkennen. Er steht nur wie ein Häufchen Elend da, während ihm O-Liner Paris Johnson brüderlich den Arm auf die Schulter gelegt hat. Sein folgenschwerer Fehler ist ihm offensichtlich nur zu bewusst.

Anzeige

Anzeige

Demercado über Fumble: "Dafür gibt es keine Entschuldigung" Nach dem Spiel redete sich Gannon den Frust von der Seele. "Offensichtlich sehr enttäuschend. Es fühlte sich an, als hätten wir in allen drei Phasen genug Chancen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen, aber da wir das nicht getan haben, müssen wir alle zusammen einen besseren Job machen", schimpfte der seit 2023 amtierende Coach. Kommentar: New England Patriots haben den Rebuild geschafft

Kommentar: Diese Baltimore Ravens gewinnen mit Sicherheit keinen Titel Und weiter: "Ich sage seit drei Spielen das Gleiche. Aber wenn wir unseren Job nicht besser machen, werden wir weiter verlieren. Es geht niemals um ein Play. Es geht niemals um eine Phase. Wir müssen als Kollektiv besser werden und daran werden wir ab morgen arbeiten."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der geknickte Demercado zeigte sich selbstkritisch: "Ich habe einen Fehler gemacht. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Ich habe den Ball einfach fallen gelassen. Natürlich war es emotional, ein Big Play, aber ich muss einfach smarter sein."