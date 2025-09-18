Anzeige
murray hat das foto bereits gelöscht

NFL: Cardinals-Quarterback Kyler Murray entschuldigt sich für unglücklichen Post

  • Veröffentlicht: 18.09.2025
  • 07:53 Uhr
  • ran.de

Nachdem Kyler Murray ein missverständliches Foto auf Social Media postete, hat sich der Quarterback der Arizona Cardinals entschuldigt und das Bild wieder gelöscht.

Es sind mittlerweile 18 Jahre vergangen, seit Michael Vick sich wegen seiner Beteiligung an illegalen Hundekämpfen vor einem US-Bundesgericht schuldig bekannte. Heute wird Vicks jahrelange Tierquälerei kaum noch thematisiert - der Ex-Quarterback fungiert als College-Head-Coach bei Norfolk State.

In dieser Woche kam das Thema jedoch wieder auf, nachdem Cardinals-Quarterback Kyler Murray ein Foto von sich postete, auf dem er ein Michael-Vick-Trikot aus dessen Zeit bei Virginia Tech trägt. Dabei posiert er mit seinem American Bulldog.

Arizona Cardinals: Kyler Murray entschuldigt sich

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch entschuldigte sich Murray. "In keiner Weise dulde ich Tierquälerei oder Hundekämpfe", sagte Murray. "Meine beiden American Bulldogs werden wie Könige behandelt. In keinster Weise unterstütze ich so etwas. Aber ja, ich habe gesehen, wie das manche Menschen getroffen hat, und deshalb das Bild wieder gelöscht. Ich entschuldige mich bei allen, die ich damit verletzt oder betroffen habe", erklärte Murray weiter.

Der Quarterback, der zum Zeitpunkt des Hundekampf-Skandals auf Vicks Anwesen neun Jahre alt war, stellte klar, dass keine Verbindung zu Vicks Vergangenheit beabsichtigt war.

