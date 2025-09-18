NFL: Cardinals-Quarterback Kyler Murray entschuldigt sich für unglücklichen Post

Nachdem Kyler Murray ein missverständliches Foto auf Social Media postete, hat sich der Quarterback der Arizona Cardinals entschuldigt und das Bild wieder gelöscht.

Es sind mittlerweile 18 Jahre vergangen, seit Michael Vick sich wegen seiner Beteiligung an illegalen Hundekämpfen vor einem US-Bundesgericht schuldig bekannte. Heute wird Vicks jahrelange Tierquälerei kaum noch thematisiert - der Ex-Quarterback fungiert als College-Head-Coach bei Norfolk State.

In dieser Woche kam das Thema jedoch wieder auf, nachdem Cardinals-Quarterback Kyler Murray ein Foto von sich postete, auf dem er ein Michael-Vick-Trikot aus dessen Zeit bei Virginia Tech trägt. Dabei posiert er mit seinem American Bulldog.