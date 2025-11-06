Anzeige
NFL in Deutschland

NFL in Berlin live: Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons im Free-TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 07.11.2025
  • 08:43 Uhr

Auch in diesem Jahr wird wieder ein Spiel der NFL-Saison in Deutschland ausgetragen. ran versorgt euch mit allen Infos zum Spektakel in Berlin.

Am 9. November ist es endlich so weit: Die NFL macht erneut Halt in Deutschland! Nach Spielen in München und Frankfurt, feiert nun Berlin sein Debüt als Austragungsort.

Im Olympiastadion geben sich die Atlanta Falcons und die Indianapolis Colts die Ehre. Während es für die Falcons der erste Auftritt in Deutschland ist, sind die Colts bereits zum zweiten Mal zu Gast.

Im November 2023 gewann die Franchise in einer eher ereignisarmen Partie gegen die New England Patriots in Frankfurt mit 10:6.

Gegen Atlanta geht Indianapolis als klarer Favorit in die Partie. Mit sieben Siegen und zwei Niederlagen stehen die Colts an der Spitze der AFC, gelten als eines der Überraschungsteams der NFL.

Die Atlanta Falcons, die erst drei Spiele gewinnen konnten, warten indes seit drei Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis. Mut könnte jedoch der letzte Sieg machen. In Woche sechs feierten die Falcons gegen die ebenfalls favorisierten Buffalo Bills einen 24:14-Achtungserfolg.

So verfolgt ihr das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Anzeige
Anzeige

NFL Berlin Game 2025 live: Wer, wann, wo? Alle Infos zum NFL-Spiel in Deutschland

Anzeige
Anzeige

NFL in Berlin: Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons im Free-TV

Das Spiel in Berlin startet um 15:30. RTL beginnt mit seiner Übertragung im Free-TV bereits um 14:30 Uhr.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wer zeigt Colts gegen Falcons im Livestream?

RTL+ bietet einen kostenpflichtigen Stream an.

NFL Berlin Game: Wo gibt es einen Liveticker?

Einen Liveticker zum Berlin Game zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Anzeige

NFL in Berlin 2025: Wer tritt in der Halftime Show auf?

Der australische Superstar "The Kid LAROI" wird beim Berlin Game zwischen den Atlanta Falcons und den Indianapolis Colts am 9. November in der Halftime-Show auftreten. Die Reaktionen der NFL-Fans fallen nicht nur positiv aus.

Mehr News und Videos
Patrick Mahomes nach Operation
News

Jets verweigern Star-Trade zu den Chiefs

  • 07.11.2025
  • 09:58 Uhr
Marshawn Kneeland
News

Cowboys-Star begeht Suizid mit 24 - Prescott geschockt

  • 07.11.2025
  • 09:53 Uhr
Mal wieder Probleme für Antonio Brown
News

Versuchter Mord: Brown nach vier Monaten Flucht verhaftet

  • 07.11.2025
  • 08:47 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 07.11.2025
  • 08:44 Uhr
October 12, 2025: Indianapolis Colts quarterback Daniel Jones (17) hands the ball off to Indianapolis Colts running back Jonathan Taylor (28) during NFL, American Football Herren, USA game action a...
News

ran-Awards zur Halbzeit: Stafford MVP, Colts räumen ab

  • 07.11.2025
  • 08:38 Uhr
October 05, 2025: Indianapolis Colts linebacker Zaire Franklin (44) during player introductions of NFL, American Football Herren, USA game action against the Las Vegas Raiders at Lucas Oil Stadium ...Exklusiv
News

Zaire Franklin: "Was soll ich in Berlin unbedingt essen?"

  • 07.11.2025
  • 08:18 Uhr

NFL: Im eigenen Stadion ausgebuht - Broncos-Quarterback Nix reagiert

  • Video
  • 02:46 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Las Vegas Raiders at Denver Broncos Nov 6, 2025; Denver, Colorado, USA; Denver Broncos quarterback Bo Nix (10) drops back to pass against the Las Vegas Raiders du...
News

Broncos gewinnen Defensiv-Schlacht gegen Raiders

  • 07.11.2025
  • 07:36 Uhr

NFL-Highlights: Smith sechs Mal gesackt! Broncos-Defense schlägt zu

  • Video
  • 05:42 Min
  • Ab 0
Abnutzungskampf zwischen Denver und Las Vegas
News

NFL: Denver setzt Siegesserie fort

  • 07.11.2025
  • 06:22 Uhr