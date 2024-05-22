NFL: Chain Gang vor dem Aus? Liga plant revolutionären Testlauf in der Preseason

Seit Jahrzehnten setzt die NFL auf die konventionelle Chain Gang bei der Ermittlung von First Downs. Diese steht nun vor der Ablösung.

Was die Liga im vergangenen Jahr beschlossen hatte, wird nun umgesetzt: Die altehrwürdige Chain Gang soll in der Preseason 2024 Pause haben. Stattdessen soll ein optisches Trackingsystem bestimmen, wo ein Ball vor dem nächsten Play liegen muss.

Dabei soll vor allem getestet werden, wie genau das automatische Erkennungssystem ist und ob es die Ketten und Marker an den Seitenlinien zeitnah ersetzen kann.

Analog zur Torlinientechnik im Fußball müsste das System in jedem der 30 NFL-Stadien installiert werden.

Ob das System bei jedem Preseason-Spiel getestet wird und wenn nicht, bei welchen Spielen es zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest. Ziel ist jedoch klar: Wo ein Ball "gespottet" wird, soll so schnell wie möglich automatisiert werden.

Das dürfte viele NFL-Fans freuen, schließlich galt das System der Chain Gang seit Jahren als eingestaubt und angesichts der neuen technischen Möglichkeiten als Relikt, das unbedingt einer Revolution bedürfe.

