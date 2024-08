Jim Harbaugh streitet Vorwürfe ab

"Niemals lügen. Niemals betrügen. Niemals stehlen. So wurde ich erzogen," so begann Harbaugh die Pressekonferenz, in der er sich zu den Vorwürfen jüngst äußerte.

Der ehemalige Head Coach von Michigan weiter: "So habe ich meine Familie erzogen. So predige ich zu den Teams, die ich trainiert habe. Niemand ist perfekt. Wenn du einen Fehler machst, dann entschuldige dich und mache es wieder gut. Heute werde ich mich nicht entschuldigen. Ich war kein Teil dieser Vorwürfe, noch habe ich davon gewusst. Demnach werde ich meine Arbeit weiter verrichten und mit einem unvorstellbaren Enthusiasmus angehen."

Vor seinem Wechsel zu den Chargers gewann Harbaugh mit Michigan die National Championship. Er soll ein Vergehen der Stufe "Level 1" im NCAA-Strafmaß begangen habe, dem schlimmsten Fall des Regelwerks. Dabei wirft ihm die NCAA vor, nicht ordentlich kooperiert zu haben. Harbaugh wollte weder Nachrichten, noch das Protokoll seines Telefon freigeben im Zuge der Ermittlungen.

Im Bericht steht jedoch auch, dass kein finaler Beweis erbracht werden konnte, ob Harbaugh im Signaldiebstahl rund um seinen ehemaligen Schützling Connor Stalion involviert war oder davon wusste. Allerdings hätte sich Harbaugh auch nicht bemüht nach "Red Flags" Ausschau zu halten. Also zu überprüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht.

Sollte Harbaugh jemals zum College Football zurückkehren wollen, droht eine einschränkende Strafe laut des aufgetauchten Manuskripts.