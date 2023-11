Stalions soll bei einem Spiel von Central Michigan gegen den Wolverines-Rivalen Michigan State in CMU-Mitarbeiterkleidung an der Seitenlinie zu sehen sein. Die Untersuchungen dauern noch an. Nachdem der Skandal öffentlich wurde, verfielen bereits gekaufte Tickets für Ohio State vs. Penn State ungenutzt.

Der Hintergrund: Die NCAA verbietet das persönliche Auskundschaften von Gegnern im Voraus sowie die Audio- und Videoaufnahme gegnerischer Signale. Eine entsprechende Satzung verbietet diese unsportlichen Aktivitäten.

Eines ist auf jeden Fall klar: So schnell wird sich die Sache nicht erledigen und trotz der sportlich sehr erfolgreichen Saison von Michigan, schwebt dieser Skandal über den sportlichen leistungen.