Mitte Juli hatte Wide Receiver Jordan Addison von den Minnesota Vikings nach einer Fahrt unter Alkoholeinfluss für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Jetzt wurde er angeklagt und es droht eine empfindliche Strafe.

Am 12. Juli hatten Polizeibeamte Jordan Addison schlafend hinter dem Steuer seines Rolls-Royce gefunden, mit dem er den Highway in der Nähe des Flughafen von Los Angeles blockierte. Sein Alkoholpegel überschritt deutlich die in Kalifornien geltenden Gesetze, entsprechend folgte die Verhaftung.

Jetzt wird dem Vikings-Star ein Fall des "DUI", also Drogenmissbrauch am Steuer, vorgeworfen. Für diesen Fehltritt muss sich der Wide Receiver am 7. Oktober nun vor einem Gericht in Los Angeles verantworten.

Wird Addison verurteilt oder bekennt er sich schuldig, drohen ihm bis zu sechs Monate Gefängnis, Geldstrafen von bis zu 2.000 US-Dollar oder der Verlust seines Führerscheins für bis zu sechs Monate.