Michigan Wolverines - Signaldiebstahl-Skandal: Analyst muss endgültig gehen

Platz 1: Georgia Bulldogs

Es war nicht immer souverän, was die amtierenden National Champions in diesem Jahr gespielt haben. Aber gerade in den vergangenen Wochen scheint das Team seine Form gefunden zu haben - und das ohne Tight End Brock Bowers. Die kommenden drei Spiele werden potenziell knifflig (gegen Missouri, Tennessee und Ole Miss), aber in den großen Momenten waren die Bulldogs stets hellwach. © USA TODAY Network