Gordon bekommt 40 Millionen Dollar in drei Jahren

Wie "ESPN" berichtet, verdient Gordon bis 2028 40 Millionen Dollar, wobei 31,25 Millionen Dollar garantiert sind. Diese Summen machen den 26-Jährigen zum bestbezahlen NFL-Spieler auf seiner Position des speziellen "Slot Corner".

Gordon war im Draft 2022 der erste Pick der Bears, die ihn in der zweiten Runde auswählten.

In der vergangenen Saison erzielte er mit 75 Tackles einen bisherigen Karriere-Bestwert. Dazu kamen vier Tackles for Loss, drei Fumble Recoveries und zwei Quarterback Hits in 15 Spielen.