NFL - Baltimore Ravens: Superstar Lamar Jackson fällt wohl länger aus als gedacht

Die Saison der Baltimore Ravens steht bislang unter einem schlechten Stern: Drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen, und nun fällt Star-Quarterback Lamar Jackson wohl auch noch aus.

Die Baltimore Ravens sind mit einer denkbar bitteren Shootout-Niederlage gegen die Buffalo Bills in die Saison gestartet.

In der Folgewoche gelang zwar einen überzeugenden Sieg gegen die Cleveland Browns, was Hoffnung auf einen Aufschwung machte. Doch danach kam es knüppelhart.

In Woche drei setzte es mit dem 30:38 gegen die Detroit Lions die nächste Ernüchterung, bevor die Kansas City Chiefs den Ravens in der vergangenen Woche eine Pleite verpassten und dabei auch noch mehrere Spieler verletzt ausschieden - darunter auch der wichtigste Spieler.

Zu den verletzten Spielern gehörte auch Superstar-Quarterback Lamar Jackson, der trotz der schwachen Baltimore-Defensive in dieser Spielzeit bis dato souverän ablieferte: 869 Passing Yards, 166 Rushing Yards, dazu 11 Touchdowns bei nur einer Interception – fast schon wieder auf MVP-Niveau.