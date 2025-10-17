NFL: Cincinnati Bengals gewinnen Offensiv-Spektakel gegen die Pittsburgh Steelers

Die Cincinnati Bengals haben die Überraschung geschafft und die Pittsburgh Steelers in einem Offensiv-Feuerwerk geschlagen. Die Entscheidung fiel erst in letzter Sekunde.

Von Kai Esser

Überraschung in der AFC North! Im Divisionsduell zum Auftakt des 7. NFL-Spieltags haben die Cincinnati Bengals die Pittsburgh Steelers in einem Offensiv-Spektakel mit 33:31 besiegt.

Dabei waren die Bengals kurz vor Schluss eigentlich schon geschlagen, als die Steelers mit einem Two Play Drive die Führung übernahmen, allerdings erreichten die Bengals Offense mit einem starken Two Minute Drill noch noch Field-Goal-Reichweite, sodass Evan McPherson aus 36 Yards das Spiel zugunsten von Cincinnati entschied.

Quarterback Joe Flacco legte eine Vintage Performance hin: 31 seiner 47 Pässe kamen an, damit erzielte er 342 Yards und drei Touchdowns. 23 Mal (!!) warf er den Ball in Richtung Ja'Marr Chase, der fing 16 Bälle für 161 Yards und einen Score. Er ist erst der vierte Spieler der NFL-Historie, der in einer Saison zwei Spiele mit mindestens 14 Catches vorweisen kann.