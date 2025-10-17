Anzeige
Historische Nacht für Chase

NFL: Cincinnati Bengals gewinnen Offensiv-Spektakel gegen die Pittsburgh Steelers

  • Aktualisiert: 17.10.2025
  • 06:30 Uhr
  • Kai Esser
Die Cincinnati Bengals haben die Überraschung geschafft und die Pittsburgh Steelers in einem Offensiv-Feuerwerk geschlagen. Die Entscheidung fiel erst in letzter Sekunde.

Überraschung in der AFC North! Im Divisionsduell zum Auftakt des 7. NFL-Spieltags haben die Cincinnati Bengals die Pittsburgh Steelers in einem Offensiv-Spektakel mit 33:31 besiegt.

Dabei waren die Bengals kurz vor Schluss eigentlich schon geschlagen, als die Steelers mit einem Two Play Drive die Führung übernahmen, allerdings erreichten die Bengals Offense mit einem starken Two Minute Drill noch noch Field-Goal-Reichweite, sodass Evan McPherson aus 36 Yards das Spiel zugunsten von Cincinnati entschied.

Quarterback Joe Flacco legte eine Vintage Performance hin: 31 seiner 47 Pässe kamen an, damit erzielte er 342 Yards und drei Touchdowns. 23 Mal (!!) warf er den Ball in Richtung Ja'Marr Chase, der fing 16 Bälle für 161 Yards und einen Score. Er ist erst der vierte Spieler der NFL-Historie, der in einer Saison zwei Spiele mit mindestens 14 Catches vorweisen kann.

October 16, 2025: Cincinnati Bengals kicker Evan McPherson (2) reacts to game winning field goal during NFL, American Football Herren, USA game action against the Pittsburgh Steelers at Paycor Stad...

Auch Tee Higgins holte starke 96 Yards und einen Touchdown, der dritte Touchdown ging auf Tight End Noah Fant. Mit 108 Rushing Yards bei nur elf Läufen war Running Back Chase Brown zudem unheimlich effektiv.

Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers mit zwei fatalen Interceptions

Die entscheidenden Fehler machten die Steelers im 2. Viertel, als Aaron Rodgers in zwei Drives in Folge je eine Interception warf und die Bengals das in der Endabrechnung zu zehn Punkten nutzten.

Rodgers kam auf 23 von 34 angekommenen Pässen für 249 Yards Raumgewinn, vier Touchdowns und eben zwei INTs. Zwei davon gingen auf Tight End Pat Freiermuth, der zudem 111 Yards in den Box Score packte. Darunter ein 68 Yard Touchdown im vierten Viertel, der Pittsburgh kurz vor Schluss die Führung brachte. Auch seine Tight-End-Kollegen Jonnu Smith und Darnell Washington konnten sich über einen Score freuen.

Auch bei den Steelers war das Laufspiel dominant: Jaylen Warren erlief 127 Yards bei nur 16 Läufen, insgesamt stehen am Ende 147 Rushing Yards für das Team von Mike Tomlin zu Buche.

Die Steelers stehen nun bei einer Bilanz von 4-2, in der kommenden Woche steht mit dem Heimspiel gegen die Green Bay Packers eine besondere Partie für Aaron Rodgers an. Die Bengals dagegen freuen sich über den dritten Sieg im 7. Spiel, in Woche acht geht es zu den noch sieglosen New York Jets.

