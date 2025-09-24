American Football
NFL: Cincinnati Bengals trauern um früheren Running Back Rudi Johnson
- Veröffentlicht: 24.09.2025
- 17:09 Uhr
- ran.de
Der frühere NFL-Profi Rudi Johnson ist tot. Nach Polizeiangaben beging der 45-Jährige Selbstmord.
Die NFL trauert um den früheren Running Back Rudi Johnson.
Wie die Polizei bestätigte, verstarb der langjährige Running Back der Cincinnati Bengals am Dienstag im Alter von 45 Jahren in Florida. Die Ermittler gehen von einem Selbstmord aus.
"Rudi war ein großartiger Mensch und ein hervorragender Running Back. Wir sind zutiefst traurig über seinen Tod", teilte Mike Brown, Owner der Bengals, bei denen Johnson fast seine komplette Karriere verbracht hatte.
Das US-Portal "TMZ" berichtete, Johnson habe in jüngster Vergangenheit massiv an psychischen Problemen gelitten. Diese könnten dem Bericht zufolge auf eine mögliche Symptomatik von CTE zurückzuführen sein.
Johnson wurde 2004 in den Pro Bowl gewählt
Johnson war im NFL Draft 2001 in der vierten Runde von den Bengals gepickt worden. Nach zwei Jahren fast ohne Einsatzzeit erkämpfte er sich ab der Saison 2003 seinen Platz als Starter bei den Bengals.
Von 2004 bis 2006 erlief er pro Saison jeweils mehr als 1.300 Yards und legte in jeder der drei Spielzeiten jeweils zwölf Touchdowns auf. 2004 wurde er zum einzigen Mal in seiner Karriere in den Pro Bowl gewählt.
Seine letzte NFL-Saison verbrachte Johnson 2008 bei den Detroit Lions.