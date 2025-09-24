Der frühere NFL-Profi Rudi Johnson ist tot. Nach Polizeiangaben beging der 45-Jährige Selbstmord.

Die NFL trauert um den früheren Running Back Rudi Johnson.

Wie die Polizei bestätigte, verstarb der langjährige Running Back der Cincinnati Bengals am Dienstag im Alter von 45 Jahren in Florida. Die Ermittler gehen von einem Selbstmord aus.

"Rudi war ein großartiger Mensch und ein hervorragender Running Back. Wir sind zutiefst traurig über seinen Tod", teilte Mike Brown, Owner der Bengals, bei denen Johnson fast seine komplette Karriere verbracht hatte.

Das US-Portal "TMZ" berichtete, Johnson habe in jüngster Vergangenheit massiv an psychischen Problemen gelitten. Diese könnten dem Bericht zufolge auf eine mögliche Symptomatik von CTE zurückzuführen sein.