Die Finalisten für die Class of 2026 der Hall of Fame stehen fest. Zwei ehemalige Star-Quarterbacks stehen zur Wahl.

Die Pro Football Hall of Fame hat ihre Finalisten für die Class of 2026 in der Kategorie "Modern-Era Players" bekannt gegeben.

Insgesamt 15 ehemalige NFL-Stars haben es in die Auswahl geschafft. Mit Drew Brees und Eli Manning stehen auch zwei Ex-Quarterbacks zur Wahl. Manning hatte bereits im Vorjahr die Aufnahme verpasst.

Die weiteren Kandidaten sind: Willie Anderson (Tackle), Jahri Evans (Guard), Larry Fitzgerald (Wide Receiver), Frank Gore (Running Back), Torry Holt (Wide Receiver), Luke Kuechly (Linebacker), Terrell Suggs, (Outside Linebacker/Defensive End), Adam Vinatieri (Kicker), Reggie Wayne (Wide Receiver), Kevin Williams (Defensive Tackle), Jason Witten (Tight End), Darren Woodson (Safety) und Marshal Yanda (Guard/Tackle).

Wide Receiver Fitzgerald ist mit 17.492 Yards und 1.432 Receptions in der Liste der Passempfänger jeweils Zweiter der ewigen Bestenliste hinter Jerry Rice.

Die Finalisten wurden von einem unabhängigen Auswahlkomitee der Hall of Fame aus einer Liste mit ursprünglich 128 Nominierten ermittelt. Die Kandidatenliste wurde nach Angaben der HoF zuvor bereits zweimal reduziert (auf 52 Nominierte und auf 26 Halbfinalisten).

Das Auswahlkomitee kann bis zu fünf Modern-Era Players für die Klasse von 2026 auswählen. Dazu muss jeder mindestens 80 Prozent der Stimmen erhalten. Die Entscheidung wird am 5. Februar bekannt gegeben.