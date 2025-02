Eli Manning verpasst die Aufnahme in die Pro Football Hall of Fame im ersten Anlauf. Eine Entscheidung, die nicht wirklich zu verstehen ist.

Vom Super Bowl aus New Orleans berichten Dominik Kaiser und Rainer Nachtwey

Wenn Tom Brady der größte Quarterback in der Geschichte der NFL ist, was ist dann derjenige, der ihn zweimal im Super Bowl (am Sonntag im ran-Liveticker) bezwingt und dabei zweimal zum MVP ausgezeichnet wird?

Antwort: Kein Hall of Famer.

Eli Manning hat den Sprung nach Canton im ersten Versuch seiner Verfügbarkeit nicht geschafft. Das Komitee vergab nicht genügend Stimmen. Aber warum nicht?

Was ist für die Aufnahme in Canton vonnöten?

Eli Manning ist nicht wie sein Bruder Peyton zum MVP gekürt worden. Er hat es nie in das All Pro Team einer Saison geschafft. Er hat in der Regular Season nur 117 Spiele gewonnen und dabei 117 verloren.

Er hat in der Zeit, in der er in der Liga war, die meisten Interceptions geworfen.

Allerdings war der "kleine" Manning 16 Jahre in der NFL. In den 16 Jahren hat er 210 Regular Season Spiele in Folge bestritten, 222 sogar, wenn die Playoffs noch dazu zählen.

Viel wichtiger dabei ist allerdings, dass Manning zwei Mal den Super Bowl gewonnen hat. Nicht die MVP-Auszeichnung ist der heilige Gral der NFL, sondern die Vince Lombardi Trophy.