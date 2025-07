Deion Sanders gibt seine Krebserkrank bekannt. Der Head Coach der Colorado Buffaloes hat nach jahrelangen Behandlungen und unzähligen Operationen jedoch gute Nachrichten.

von Daniel Kugler

Schock im College Football um "Coach Prime"!

Deion Sanders, der Hall of Fame-Cornerback der NFL und Head Coach der Colorado Buffaloes, trat am Montag vor die Öffentlichkeit und schilderte seinen schwierigen Gesundheitszustand in den vergangenen Monaten und Jahren.

Der 57-Jährige litt an Blasenkrebs und musste sich einer vollständigen Blasenentfernung unterziehen. Nach Angaben von Sanders' Ärzten ist er mittlerweile aber wieder krebsfrei.

Die Erkrankung wurde bei einer routinemäßigen Gefäßuntersuchung entdeckt.