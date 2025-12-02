- Anzeige -
nfl

NFL: Cleveland Browns sind verärgert über 49ers-Profi Jauan Jennings

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 11:13 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Der Ärger um Jauan Jennings hört nicht auf. Nach dem Wirbel im Spiel gegen die Panthers kommen nun auch von den Browns heftige Vorwürfe.

Wer gedacht hatte, die Aufregung um Jauan Jennings habe sich nach seiner Auseinandersetzung mit Panthers-Safety Tre'von Moehrig mittlerweile gelegt, sah sich getäuscht.

Eine Woche nachdem der Wide Receiver der San Francisco 49ers von Moehrig per Tiefschlag in den Leistenbereich getroffen wurde, zeigten Spieler der Cleveland Browns Verständnis für Moehrigs Aktion.

"Er ist ein A..., und das soll auch jeder wissen", wird Shelby Harris vom TV-Sender "WEWS" nach der 8:26-Niederlage der Browns gegen die Niners zitiert.

"Ich verstehe, warum ihm in die Eier getreten wurde, weil er Dinge gesagt hat, die man einem anderen Mann niemals sagen sollte", so Harris weiter: "Aber ich respektiere das nicht, wenn man so etwas sagt und sich dann hinter seiner O-Line versteckt. Das ist echt weich, und das soll auch jeder wissen (...) Ich bin überrascht, dass ihm noch niemand ins Gesicht geschlagen hat."

Myles Garret: Jauan Jennings hat einige Spieler beleidigt

Was genau Jennings beim Sieg über Cleveland seinen Gegnern an den Kopf geworfen hat, blieb unklar. Feststeht jedoch, dass nicht nur Harris wütend auf ihn war.

"Ich kann nicht sagen, wie er erzogen wurde, aber wenn man nichts Gutes zu sagen hat, sollte man besser nichts sagen”, ärgerte sich Defensive End Myles Garrett laut "ESPN." "Er hatte also eine Menge zu sagen, das einige unserer Spieler herabwürdigte und verunglimpfte."

Zu einem Schlag, wie es Moehrig getan hatte, haben sich die Browns-Spieler allerdings nicht hinreißen lassen.

Moehrig war wegen der Tätlichkeit für ein Spiel gesperrt worden. Dazu erhielt er eine Geldstrafe von 12.172 Dollar belegt. Der 26-Jährige gab zu seiner Verteidigung an, dass Jennings nach dem Spiel "verrücktes Zeug geredet" und "unnötige Dinge getan" habe.

