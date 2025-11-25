NFL: Panthers-Safety Tre'von Moehrig erhält Sperre nach Schlag – Berufung abgelehnt

Carolina-Panthers-Safety Tre’von Moehrig wurde von der NFL nach einem Schlag gegen 49ers Wide Receiver Jauan Jennings gesperrt. Moehrig hat Berufung eingelegt, die wurde jedoch abgelehnt.

Die NFL hat Safety Tre’von Moehrig von den Carolina Panthers für ein Spiel gesperrt. Grund war ein Schlag in den Leistenbereich von Jauan Jennings, Wide Receiver der San Francisco 49ers, im Spiel am Montagabend, das die 49ers mit 20:9 für sich entschieden.

Moehrig legte gegen die Entscheidung Berufung ein, die wurde nun jedoch abgelehnt. Damit verpasst Moehrig das kommende Spiel der Panthers gegen die Los Angeles Rams am Sonntag.

Die Szene ereignete sich spät in der Partie: Kameras zeigten Moehrig, wie er Jennings in den Leistenbereich schlug. Jennings reagierte zunächst nicht und bat die Schiedsrichter, eine Strafe gegen Moehrig auszusprechen.