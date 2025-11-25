NFL
NFL: Panthers-Safety Tre'von Moehrig erhält Sperre nach Schlag – Berufung abgelehnt
Carolina-Panthers-Safety Tre’von Moehrig wurde von der NFL nach einem Schlag gegen 49ers Wide Receiver Jauan Jennings gesperrt. Moehrig hat Berufung eingelegt, die wurde jedoch abgelehnt.
Die NFL hat Safety Tre’von Moehrig von den Carolina Panthers für ein Spiel gesperrt. Grund war ein Schlag in den Leistenbereich von Jauan Jennings, Wide Receiver der San Francisco 49ers, im Spiel am Montagabend, das die 49ers mit 20:9 für sich entschieden.
Moehrig legte gegen die Entscheidung Berufung ein, die wurde nun jedoch abgelehnt. Damit verpasst Moehrig das kommende Spiel der Panthers gegen die Los Angeles Rams am Sonntag.
Die Szene ereignete sich spät in der Partie: Kameras zeigten Moehrig, wie er Jennings in den Leistenbereich schlug. Jennings reagierte zunächst nicht und bat die Schiedsrichter, eine Strafe gegen Moehrig auszusprechen.
Jauan Jennings mit Gegenattacke nach dem Spiel
Nach dem Spiel traf Jennings Moehrig jedoch mit einem offenen Schlag auf das Gesichtsschutzgitter seines Helms. Für dieses Verhalten wurde Jennings von der NFL nicht bestraft. "Ich habe nur auf kindisches Verhalten reagiert", erklärte Jennings zu seiner Aktion.
49ers-Coach Kyle Shanahan kritisierte Moehrigs Aktion scharf und bezeichnete den Schlag als "billigen Move". Das Ereignis wirft ein Schlaglicht auf die hitzigen Auseinandersetzungen zwischen den Panthers und 49ers in dieser Saison, während San Francisco weiter auf Playoff-Kurs bleibt und Carolina darum kämpft.