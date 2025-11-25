- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

NFL: Panthers-Safety Tre'von Moehrig erhält Sperre nach Schlag – Berufung abgelehnt

  • Aktualisiert: 27.11.2025
  • 06:32 Uhr
  • ran.de

Carolina-Panthers-Safety Tre’von Moehrig wurde von der NFL nach einem Schlag gegen 49ers Wide Receiver Jauan Jennings gesperrt. Moehrig hat Berufung eingelegt, die wurde jedoch abgelehnt.

Die NFL hat Safety Tre’von Moehrig von den Carolina Panthers für ein Spiel gesperrt. Grund war ein Schlag in den Leistenbereich von Jauan Jennings, Wide Receiver der San Francisco 49ers, im Spiel am Montagabend, das die 49ers mit 20:9 für sich entschieden.

Moehrig legte gegen die Entscheidung Berufung ein, die wurde nun jedoch abgelehnt. Damit verpasst Moehrig das kommende Spiel der Panthers gegen die Los Angeles Rams am Sonntag.

Die Szene ereignete sich spät in der Partie: Kameras zeigten Moehrig, wie er Jennings in den Leistenbereich schlug. Jennings reagierte zunächst nicht und bat die Schiedsrichter, eine Strafe gegen Moehrig auszusprechen.

- Anzeige -
- Anzeige -
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Jauan Jennings mit Gegenattacke nach dem Spiel

Nach dem Spiel traf Jennings Moehrig jedoch mit einem offenen Schlag auf das Gesichtsschutzgitter seines Helms. Für dieses Verhalten wurde Jennings von der NFL nicht bestraft. "Ich habe nur auf kindisches Verhalten reagiert", erklärte Jennings zu seiner Aktion.

49ers-Coach Kyle Shanahan kritisierte Moehrigs Aktion scharf und bezeichnete den Schlag als "billigen Move". Das Ereignis wirft ein Schlaglicht auf die hitzigen Auseinandersetzungen zwischen den Panthers und 49ers in dieser Saison, während San Francisco weiter auf Playoff-Kurs bleibt und Carolina darum kämpft.

Mehr News und Videos
Jubiläumsball
News

NFL nimmt Veränderungen an Spielbällen vor

  • 27.11.2025
  • 06:25 Uhr
imago images 1057199809
News

All Pro-Center kehrt für Lions aus Ruhestand zurück

  • 26.11.2025
  • 23:31 Uhr
Post Malone Super Bowl
News

Diese Star-Acts treten am Thanksgiving Day auf

  • 26.11.2025
  • 23:16 Uhr
imago images 1069543350
News

Mayfield: "Ein zweischneidiges Schwert!"

  • 26.11.2025
  • 22:31 Uhr
imago images 1069540968
News

Sanders gewinnt nächstes Spiel - Eagles-Krise verschärft sich

  • 26.11.2025
  • 22:26 Uhr
Schon wieder verletzt: Joe Burrow
News

NFL: Star-Quarterback Burrow kehrt zurück

  • 26.11.2025
  • 21:27 Uhr
imago 36415685
News

NFL: Lions arbeiten künftig mit Eminem zusammen

  • 26.11.2025
  • 20:52 Uhr
Bill Belichick
News

Bill Belichick: Rückkehr in die NFL?

  • 26.11.2025
  • 20:07 Uhr
Shedeur Sanders
News

Analyst vergleicht Browns-Star mit Obama

  • 26.11.2025
  • 18:49 Uhr

NFL - New York Giants: Cam Skattebo hämmert Kopf gegen Stuhl

  • Video
  • 01:15 Min
  • Ab 0