Alle NFL-Highlights auf Joyn
NFL: Cleveland Browns vor entscheidender Woche – Aus für Head Coach Kevin Stefanski?
- Veröffentlicht: 04.01.2026
- 14:40 Uhr
- ran.de
Die Cleveland Browns prüfen offenbar eine Entlassung von Kevin Stefanski als Head Coach. Die Entscheidung über seine Zukunft fällt wohl nach dem Saisonfinale.
Für die Cleveland Browns könnte das Saisonfinale gegen die Cincinnati Bengals das Ende von Kevin Stefanskis Amtszeit als Head Coach markieren. Laut NFL-Insider Dianna Russini tendiert das Team dazu, sich von dem 43-Jährigen zu trennen.
Während Stefanski auf dem Prüfstand steht, scheint General Manager Andrew Berry seinen Posten behalten zu können.
- Lamar Jackson entscheidet MVP-Duell und kommt in die Playoffs - ran tippt den 18. Spieltag
- NFL Playoff Picture: So würde die Postseason aktuell aussehen
- Seahawks sichern Top-Seed mit Sieg gegen 49ers - Buccaneers dürfen weiter hoffen
Die Probleme der Browns sind auf der Seite der Offense besonders deutlich: In den vergangenen drei Jahren gab es drei verschiedene Offensive Coordinators, nachdem Alex Van Pelt im Januar 2024 und Ken Dorsey im Januar 2025 entlassen wurden.
Stefanski selbst hatte in den vergangenen beiden Spielzeiten die Rolle des Play-Callers übernommen, diese jedoch jeweils wieder an seine Coordinator abgegeben, zuletzt in Woche 9 dieser Saison.
Kevin Stefanski in sechster Saison bei den Cleveland Browns
Trotz Stefanskis Erfahrung als Offense-Coach, unter anderem zwei Jahre als Coordinator bei den Minnesota Vikings, konnten die Browns offensive Erfolge nur begrenzt erzielen.
Die Mannschaft fiel von Platz 10 in Punkten pro Spiel 2023 auf den letzten Rang 2024 und steht aktuell mit noch einem ausstehenden Spiel auf Rang 31.
Stefanski ist inzwischen im sechsten Jahr bei den Browns und damit der am längsten amtierende Head Coach seit Sam Rutigliano (1978 bis 1984).