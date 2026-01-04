Die Cleveland Browns prüfen offenbar eine Entlassung von Kevin Stefanski als Head Coach. Die Entscheidung über seine Zukunft fällt wohl nach dem Saisonfinale.

Für die Cleveland Browns könnte das Saisonfinale gegen die Cincinnati Bengals das Ende von Kevin Stefanskis Amtszeit als Head Coach markieren. Laut NFL-Insider Dianna Russini tendiert das Team dazu, sich von dem 43-Jährigen zu trennen.

Während Stefanski auf dem Prüfstand steht, scheint General Manager Andrew Berry seinen Posten behalten zu können.

Die Probleme der Browns sind auf der Seite der Offense besonders deutlich: In den vergangenen drei Jahren gab es drei verschiedene Offensive Coordinators, nachdem Alex Van Pelt im Januar 2024 und Ken Dorsey im Januar 2025 entlassen wurden.

Stefanski selbst hatte in den vergangenen beiden Spielzeiten die Rolle des Play-Callers übernommen, diese jedoch jeweils wieder an seine Coordinator abgegeben, zuletzt in Woche 9 dieser Saison.