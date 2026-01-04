- Anzeige -
NFL: Seahawks sichern Top-Seed mit Sieg gegen 49ers - Buccaneers dürfen weiter hoffen

  • Aktualisiert: 04.01.2026
  • 08:28 Uhr
  • SID

Entscheidung in der NFL. Die Seattle Seahawks sichern sich dank eines Sieges gegen die San Francisco 49ers den Nummer-1-Seed in der NFC.

Die Seattle Seahawks haben sich zum Ende der regulären Saison mit einem souveränen Auftritt eine optimale Ausgangsposition für die Playoffs erspielt. Der formstarke NFL-Champion von 2013 bezwang die San Francisco 49ers am Samstagabend 13:3 und sicherte sich die Spitzenplatzierung in der NFC.

Damit umgehen die Seahawks die Wild Card Round und dürfen alle weiteren Partien auf dem Weg zum Super Bowl im eigenen Stadion bestreiten.

In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks

Seattle erwischte vor heimischer Kulisse den besseren Start. Quarterback Sam Darnold überzeugte mit präzisen Pässen, Zach Charbonnet erzielte einen frühen Touchdown über 27 Yards. Zur Halbzeit führten die Gastgeber in einem Spiel mit wenigen Punkten bereits 10:3.

San Francisco, das vom Super Bowl LX im eigenen Stadion (8. Februar) träumt, kam auch nach der Pause gegen die starke Seahawks-Abwehr nicht durch. "Unsere Defense hat uns getragen. Sie war die ganze Saison stark", sagte Darnold nach Seattles siebtem Sieg in Serie.

Buccaneers dürfen weiter hoffen

Auch die Tampa Bay Buccaneers dürfen weiter auf die Playoffs hoffen. Im regnerischen Charlotte setzten sich Quarterback Baker Mayfield und sein Team mit 16:14 gegen die Carolina Panthers durch.

Mit jeweils 8:9 Siegen müssen nun beide Teams auf Schützenhilfe hoffen. Nur der Sieger der NFC-South-Division schafft es noch in die Postseason. Tampa benötigt dafür am Sonntag (19.00 Uhr/MEZ) einen Sieg der New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons. Carolina hofft auf die Falcons.

