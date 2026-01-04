- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL: Kansas City Chiefs stehen vor "erheblichen" Veränderungen - es gibt ein riesiges Problem

  • Aktualisiert: 07.01.2026
  • 11:15 Uhr
  • Franziska Wendler

Nach der enttäuschenden Saison stehen bei den Kansas City Chiefs wohl große Veränderungen an. Dabei gibt es vor allem ein Problem.

Von Franziska Wendler

Für die Kansas City Chiefs war die NFL-Saison 2025/26 eine große Enttäuschung. Schon früh hatte das Team um Quarterback Patrick Mahomes, der sich aktuell von einem Kreuzbandriss erholt, keine Chancen mehr auf die Playoffs. In Vorbereitung auf die nächste Spielzeit dürfte sich aber einiges ändern.

Zwar wird eine Rückkehr von Head Coach Andy Reid erwartet, laut "NFL Network" könnten aber "erhebliche" Veränderungen bevorstehen.

- Anzeige -
- Anzeige -
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -

"Da der Vertrag von Offensive Coordinator Matt Nagy ausläuft, sind mehrere Szenarien denkbar – darunter auch, dass Nagy einen Job als Head Coach bekommt", heißt es in dem entsprechenden Bericht.

Und weiter: "Er wird zu den Top-Kandidaten gehören, einer der wenigen in diesem Zyklus mit Erfahrung und einem Hintergrund in der Offensive. Wenn er keinen Posten als Head Coach bekommt, ist es auch möglich, dass er weggeht, um anderswo die Rolle als primärer Play Caller zu übernehmen."

- Anzeige -

Verlässt Nagy Kansas City?

Aktuell wird Nagy bereits mit dem Cheftrainer-Posten bei den Tennessee Titans in Verbindung gebracht. Zudem berichtete jüngst "Fox Sports", der 47-Jährige sei einer der Kandidaten auf den Head-Coaching-Job bei den New York Giants, nachdem Brian Daboll im November seine Sachen packen musste.

In beiden Fällen ist demnach eine Rückholaktion eines ehemaligen Reid-Assistenten möglich. Genannt werden in diesem Zuge der Running Backs Coach der Chicago Bears, Eric Bieniemy, und der Interims-Cheftrainer der Giants, Mike Kafka.

Zu den möglichen Veränderungen im Coaching Staff steht auch eine umfassende Umgestaltung des Kaders bevor, hat das Team doch zuletzt enttäuscht – und dabei auch noch über dem Cap Space gelegen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL: Fred Warner schaut seine San Francisco 49ers im Geburtshaus

Chiefs müssen massiv Gehälter einsparen

Noch im vergangenen Jahr hatte man den Super Bowl erreicht, in der aktuellen Saison steht man bei einer Bilanz von 6-10.

Das größte Problem des Teams ist aktuell die Gehaltsobergrenze. Laut "Over the Cap" liegen die Chiefs für die Saison 2026 fast 53 Millionen US-Dollar über der zulässigen Obergrenze. Gehälter müssen dementsprechend eingespart werden, was es umso schwieriger machen dürfte, in der Free Agency starke Neuzugänge zu verpflichten.

Star-Tight-End Travis Kelce könnte nach der Saison seine Karriere beenden, was für das Team ebenfalls einen großen Einschnitt darstellen würde.

Mehr News und Videos zur NFL
Baltimore Ravens head coach John Harbaugh watches from the sideline during the second quarter of a game against the Chicago Bears at M&T Bank Stadium in Baltimore, Maryland, on Sunday, October 26, ...
News

Ravens haben mit Harbaugh-Entlassung richtig entschieden

  • 07.01.2026
  • 12:46 Uhr
Auf Rekordkurs: Jaxon Smith-Njigba
News

Gewinner und Verlierer: Jaxon Smith-Njigba trumpft auf

  • 07.01.2026
  • 12:21 Uhr

NFL: Harbaugh-Entlassung spaltet Fans - Lamar Jackson als wahres Problem?

  • Video
  • 01:55 Min
  • Ab 0
imago images 1069326291
News

Burnout und kein Führerschein! Bengals-Star muss ins Gefängnis

  • 07.01.2026
  • 12:05 Uhr
Baltimore Ravens v Green Bay Packers - NFL 2025
News

Ravens-Beben: Head Coach John Harbaugh entlassen

  • 07.01.2026
  • 11:54 Uhr
imago images 1070351080
News

Verrät Tom Brady hier den kommenden Nummer-1-Pick?

  • 07.01.2026
  • 11:50 Uhr
Seattle zieht erstmals seit 2022 in die Playoffs ein
News

Spielplan der NFL-Playoffs steht fest

  • 07.01.2026
  • 11:48 Uhr
2253846714
News

Giants' Cam Skattebo mit ungewöhnlichem Offseason-Ratschlag

  • 07.01.2026
  • 11:39 Uhr
New York Jets v Baltimore Ravens
News

NFL: John Harbaugh stellt Trainermarkt auf den Kopf

  • 07.01.2026
  • 11:27 Uhr
imago images 1070386827
News

Wettbieten: TV-Sender buhlen um Travis Kelce

  • 07.01.2026
  • 11:19 Uhr