NFL: Colts-Comeback von Philip Rivers hat Folgen - Hall-of-Fame-Nominierung gestrichen

Philip Rivers im Rahmen der 16:18-Niederlage seiner Indianapolis Colts gegen die Seattle Seahawks sein NFL-Comeback gegeben. Lange sah es danach aus, als würde der 44-Jährige mit einem Sieg zurückkehren, jedoch machte er nach einer ordentlichen Partie im entscheidenden Moment einen Fehler, den die Seahawks nutzen konnten.

Doch es gibt noch eine weitere ungute Nachricht. Durch sein NFL-Comeback ist klar, dass der achtmalige Pro Bowler im kommenden Jahr nicht in die Hall of Fame aufgenommen wird. Rivers hatte es im laufenden Zyklus bereits ins Halbfinale der Ausscheidung geschafft, wird nun aber gestrichen.

Der Grund: Ein NFL-Spieler muss mindestens fünf Jahre zurückgetreten sein, ehe er für die Aufnahme in die Hall of Fame infrage kommt. Dieser Zeitraum wird aber komplett zurückgesetzt, sobald ein Spieler erneut dem aktiven Kader eines Teams angehört - wie es bei Rivers jetzt der Fall ist.