NFL - Fernando Mendoza zu den Las Vegas Raiders? "Du willst einen Gewinner"
- Veröffentlicht: 26.02.2026
- 21:58 Uhr
- Andraes Reiners
Holen die Las Vegas Raiders im Draft Fernando Mendoza? Der neue Head Coach Klingt Kubiak scheint angetan.
Wenn du als Team den ersten Pick im NFL Draft hast und ein Quarterback verfügbar ist, der als Franchise-Spielmacher gilt, dann ziehst du ihn.
Punkt. Nein, Ausrufezeichen.
Oder, Las Vegas Raiders?
Denn kaum eine Position prägt Erfolg oder Misserfolg nachhaltiger als die des Quarterbacks. Genau deshalb führt derzeit kein Weg an Fernando Mendoza vorbei. Und wer weiß das besser als Tom Brady, der Minderheitsbesitzer der Raiders? Wenn jemand das Können eines Nachwuchs-Spielmachers einschätzen kann, dann die Quarterback-Legende.
Mendoza, Ex-Spielmacher der Indiana Hoosiers, kommt nicht nur als National Champion in die Draft-Saison, sondern auch als Heisman-Trophy-Gewinner, also als bester College-Spieler des Landes.
Offiziell halten sich die Verantwortlichen in Las Vegas alle Optionen offen. Doch vieles deutet darauf hin, dass die Entscheidung im Grunde längst gereift ist. Zwar wird Mendoza beim Scouting Combine nicht werfen, dafür aber im April bei seinem Pro Day noch einmal alle Blicke auf sich ziehen. In Indianapolis geht es ohnehin nicht nur um Würfe, sondern auch um Gespräche.
Charakter, Führungsstärke, Reife, all das wird in diesen Tagen geprüft. Nicht selten sind es genau diese Faktoren, die ein Top-Talent im Draft-Board steigen oder fallen lassen.
Head Coach Klint Kubiak hat bereits durchblicken lassen, was ihn an Mendoza besonders reizt. Titel gewonnen, Drucksituationen gemeistert, Verantwortung übernommen: Das sind Attribute, die in einer Organisation, die den Turnaround sucht, Gewicht haben.
Las Vegas Raiders brauchen Gewinner-Typen
"Ich freue mich darauf, noch mehr über ihn zu lernen, und das gilt nicht nur für mich, sondern für unseren gesamten Trainerstab“, sagte Kubiak. "Ich möchte, dass alle unsere Coaches eingebunden sind, gerade auf dieser Position. Mir ist wichtig, dass jeder seine Einschätzung abgibt."
"Aber natürlich: Er war erfolgreich. Er hatte vergangene Saison enormen Erfolg. Er hat die nationale Meisterschaft gewonnen. Und genau das willst du. Du willst einen Gewinner", sagte Kubiak.
Die nackten Zahlen sprechen eine klare Sprache: Mit einer 3:14-Bilanz stellten die Raiders 2025 das schwächste Team der Liga. Der letzte Playoff-Einzug liegt bereits Jahre zurück, 2021 war Endstation.
Gerade deshalb wächst in Las Vegas der Druck, nicht nur Talent, sondern vor allem Sieger-Typen in den Kader zu holen. Also Spieler, die mehr mitbringen als athletische Voraussetzungen. Es geht um Mentalität, Stabilität und die Fähigkeit, eine Kultur zu verändern. Mendoza wäre ein guter Anfang.