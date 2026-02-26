- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

NFL - Fernando Mendoza zu den Las Vegas Raiders? "Du willst einen Gewinner"

  • Veröffentlicht: 26.02.2026
  • 21:58 Uhr
  • Andraes Reiners

Holen die Las Vegas Raiders im Draft Fernando Mendoza? Der neue Head Coach Klingt Kubiak scheint angetan.

Wenn du als Team den ersten Pick im NFL Draft hast und ein Quarterback verfügbar ist, der als Franchise-Spielmacher gilt, dann ziehst du ihn.

Punkt. Nein, Ausrufezeichen.

Oder, Las Vegas Raiders?

Denn kaum eine Position prägt Erfolg oder Misserfolg nachhaltiger als die des Quarterbacks. Genau deshalb führt derzeit kein Weg an Fernando Mendoza vorbei. Und wer weiß das besser als Tom Brady, der Minderheitsbesitzer der Raiders? Wenn jemand das Können eines Nachwuchs-Spielmachers einschätzen kann, dann die Quarterback-Legende.

Mendoza, Ex-Spielmacher der Indiana Hoosiers, kommt nicht nur als National Champion in die Draft-Saison, sondern auch als Heisman-Trophy-Gewinner, also als bester College-Spieler des Landes.

Offiziell halten sich die Verantwortlichen in Las Vegas alle Optionen offen. Doch vieles deutet darauf hin, dass die Entscheidung im Grunde längst gereift ist. Zwar wird Mendoza beim Scouting Combine nicht werfen, dafür aber im April bei seinem Pro Day noch einmal alle Blicke auf sich ziehen. In Indianapolis geht es ohnehin nicht nur um Würfe, sondern auch um Gespräche.

Charakter, Führungsstärke, Reife, all das wird in diesen Tagen geprüft. Nicht selten sind es genau diese Faktoren, die ein Top-Talent im Draft-Board steigen oder fallen lassen.

Head Coach Klint Kubiak hat bereits durchblicken lassen, was ihn an Mendoza besonders reizt. Titel gewonnen, Drucksituationen gemeistert, Verantwortung übernommen: Das sind Attribute, die in einer Organisation, die den Turnaround sucht, Gewicht haben.

- Anzeige -
- Anzeige -

Las Vegas Raiders brauchen Gewinner-Typen

"Ich freue mich darauf, noch mehr über ihn zu lernen, und das gilt nicht nur für mich, sondern für unseren gesamten Trainerstab“, sagte Kubiak. "Ich möchte, dass alle unsere Coaches eingebunden sind, gerade auf dieser Position. Mir ist wichtig, dass jeder seine Einschätzung abgibt."

"Aber natürlich: Er war erfolgreich. Er hatte vergangene Saison enormen Erfolg. Er hat die nationale Meisterschaft gewonnen. Und genau das willst du. Du willst einen Gewinner", sagte Kubiak.

Die nackten Zahlen sprechen eine klare Sprache: Mit einer 3:14-Bilanz stellten die Raiders 2025 das schwächste Team der Liga. Der letzte Playoff-Einzug liegt bereits Jahre zurück, 2021 war Endstation.

Gerade deshalb wächst in Las Vegas der Druck, nicht nur Talent, sondern vor allem Sieger-Typen in den Kader zu holen. Also Spieler, die mehr mitbringen als athletische Voraussetzungen. Es geht um Mentalität, Stabilität und die Fähigkeit, eine Kultur zu verändern. Mendoza wäre ein guter Anfang.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Pro Bowl Games-NFC Practice Feb 2, 2026; San Francisco, CA, USA; Dallas Cowboys receiver George Pickens during NFC practice at the NFL Flag Fieldhouse at Moscone ...
News

Cowboys-Coach gibt Pickens-Überlegungen preis

  • 26.02.2026
  • 22:21 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts Dec 28, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; Indianapolis Colts quarterback Anthony Richardson (5) watches the action on t...
News

Ende eines Missverständnisses? Colts-QB vor Abschied

  • 26.02.2026
  • 19:34 Uhr
November 16, 2025, Nashville, Tennessee, USA: Titans safety KENDELL BROOKS (30), defensive tackle JEFFERY SIMMONS (98) and defensive tackle T VONDRE SWEAT (93) during an NFL, American Football Herr...
News

Mega-Trade: Titans und Jets tauschen Spieler

  • 26.02.2026
  • 16:56 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Scouting Combine Feb 24, 2026; Indianapolis, IN, USA; Kansas City Chiefs general manager Brett Veach speaks at the NFL Scouting Combine at the Indiana Convention ...
News

Chiefs-GM äußert heftige Kritik an Spielern

  • 26.02.2026
  • 15:46 Uhr
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL-Saison geht los: Alle Infos zum Scouting Combine

  • 26.02.2026
  • 15:37 Uhr
imago images 1069779161
News

Carolina Panthers: Mehrere Trade-Anfragen für Quarterback

  • 26.02.2026
  • 14:23 Uhr
Meistverkaufte NFL-Trikots in Deutschland
News

Von St. Brown bis Maye: Die meistverkauften NFL-Trikots

  • 26.02.2026
  • 13:33 Uhr
imago images 1048611752
News

Größter Cap Space der Liga: Titans entlassen zwei Starter

  • 26.02.2026
  • 11:31 Uhr
Brown und Vrabel
News

AJ Brown zu den Patriots? Jetzt äußert sich Mike Vrabel

  • 26.02.2026
  • 11:30 Uhr
September 27, 2025: Ohio State Buckeyes linebacker Arvell Reese (8) ready for a play during the NCAA, College League, USA football game between the Ohio State Buckeyes and the Washington Huskies in...
News

Vor Combine: Top-Prospect will Position ändern

  • 26.02.2026
  • 08:01 Uhr