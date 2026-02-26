NFL - Fernando Mendoza zu den Las Vegas Raiders? "Du willst einen Gewinner"

Holen die Las Vegas Raiders im Draft Fernando Mendoza? Der neue Head Coach Klingt Kubiak scheint angetan.

Wenn du als Team den ersten Pick im NFL Draft hast und ein Quarterback verfügbar ist, der als Franchise-Spielmacher gilt, dann ziehst du ihn.

Punkt. Nein, Ausrufezeichen.

Oder, Las Vegas Raiders?

Denn kaum eine Position prägt Erfolg oder Misserfolg nachhaltiger als die des Quarterbacks. Genau deshalb führt derzeit kein Weg an Fernando Mendoza vorbei. Und wer weiß das besser als Tom Brady, der Minderheitsbesitzer der Raiders? Wenn jemand das Können eines Nachwuchs-Spielmachers einschätzen kann, dann die Quarterback-Legende.

Mendoza, Ex-Spielmacher der Indiana Hoosiers, kommt nicht nur als National Champion in die Draft-Saison, sondern auch als Heisman-Trophy-Gewinner, also als bester College-Spieler des Landes.

Offiziell halten sich die Verantwortlichen in Las Vegas alle Optionen offen. Doch vieles deutet darauf hin, dass die Entscheidung im Grunde längst gereift ist. Zwar wird Mendoza beim Scouting Combine nicht werfen, dafür aber im April bei seinem Pro Day noch einmal alle Blicke auf sich ziehen. In Indianapolis geht es ohnehin nicht nur um Würfe, sondern auch um Gespräche.

Charakter, Führungsstärke, Reife, all das wird in diesen Tagen geprüft. Nicht selten sind es genau diese Faktoren, die ein Top-Talent im Draft-Board steigen oder fallen lassen.

Head Coach Klint Kubiak hat bereits durchblicken lassen, was ihn an Mendoza besonders reizt. Titel gewonnen, Drucksituationen gemeistert, Verantwortung übernommen: Das sind Attribute, die in einer Organisation, die den Turnaround sucht, Gewicht haben.