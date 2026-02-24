- Anzeige -
NFL

Miami Dolphins: GM Sullivan schließt Trade von Tua Tagovailoa nicht aus

  • Veröffentlicht: 24.02.2026
  • 17:53 Uhr
  • Christian Stüwe
Die Dolphins drafteten Tua Tagovailoa 2020 an fünfter Stelle.
Die Miami Dolphins befinden sich im Rebuild und brauchen dringend Draftpicks. Nach Tyreek Hill und Bradley Chubb könnte der Quarterback das nächste Opfer der Umbaumaßnahmen werden. Vier Teams werden als mögliche Abnehmer gehandelt.

Die Zukunft von Quarterback Tua Tagovailoa bei den Miami Dolphins ist völlig offen.

Das erklärte Jon-Eric Sullivan, der neue General Manager der Franchise aus Florida, am Dienstag am Rande des NFL Scouting Combine im Gespräch mit Journalisten.

"Ein Trade ist möglich. Tua möchte spielen, er und seine Agenten glauben, dass er immer noch auf hohem Niveau spielen kann", sagte Sullivan. Einen Trade verlangt hätten der 27-Jährige und seine Berater aber nicht, so der GM weiter.

Allerdings hatte Tua kürzlich erklärt, nichts gegen einen Neustart bei einem anderen Team zu haben.

Klar ist: Im kommenden Draft werden die Dolphins mindestens einen Quarterback auswählen, eventuell sogar zwei. Das Team befindet sich nach der Entlassung von Mike McDaniel und der Ankunft von Sullivan in einem radikalen Umbruch.

NFL - Amon-Ra St. Brown schwärmt von München-Spiel: "Ein Traum wird wahr"

Dolphins im Rebuild: Gibt es Picks für Tua?

Hochkarätige Stars wie Tyreek Hill und Bradley Chubb wurden bereits entlassen, um dringend benötigten Spielraum unter dem Salary Cap zu schaffen. Weitere Abgänge könnten folgen.

Nun brauchen die Dolphins unbedingt Draft Picks, die sie im Rahmen eines Tua-Trades bekommen könnten.

Ob es allerdings einen Markt für den verletzungsanfälligen Quarterback gibt, der eine enttäuschende Saison 2025 hinter sich hat, muss sich zeigen.

Als mögliche Landing Spots werden die Minnesota Vikings, die Arizona Cardinals oder die Indianapolis Colts gehandelt.

Auch die Atlanta Falcons gelten als Kandidat, nachdem am Dienstag die Trennung von Kirk Cousins zum Start des neuen Ligajahres offiziell bestätigt wurde.

