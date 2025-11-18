Klarer Sieg im Monday Night Football Game
NFL: Dallas Cowbos überrollen Las Vegas Raiders - Gedenken an Marshawn Kneeland
- Aktualisiert: 18.11.2025
- 06:32 Uhr
- Kai Esser
Die Dallas Cowboys haben zum Abschluss des 11. Spieltags der NFL ein Ausrufezeichen gesetzt und die Las Vegas Raiders mit 33:16 besiegt.
Es waren turbulente Wochen für die Dallas Cowboys in der NFL.
Nicht nur wegen einer mutmaßlich verkorksten Trade Deadline und der vermeidbaren Niederlage gegen die Arizona Cardinals, während der Bye Week gedachten die Cowboys ihrem Spieler Marshawn Kneeland, der sich nach dem Spiel gegen die Cardinals das Leben nahm.
Davon war beim souveränen 33:16-Erfolg gegen die Las Vegas Raiders jedoch nichts zu spüren. Dak Prescott zeigte mit 268 Yards und vier Touchdowns seine beste Saisonleistung, Javonte Williams steuerte 93 Rushing Yards bei.
Bester Receiver der Cowboys war George Pickens, der alleine 144 Yards und einen Touchdown fing. Weitere 66 Yards sowie einen Touchdown steuerte CeeDee Lamb bei. Jake Ferguson und Ryan Flournoy waren die anderen beiden Empfänger eines Touchdowns.
Las Vegas Raiders ohne jede Durchschlagskraft
Bei den Raiders lief wenig bis gar nichts zusammen. Geno Smith brachte zwar solide 27 seiner 43 Pässe an und erzielte dabei 238 Yards, allerdings neben einem Touchdown auch eine Interception.
Besonders besorgniserregend war das Running Game der Raiders. Die beiden Running Backs Ashton Jeanty und Raheem Mostert steuerten bei gerade mal acht Läufen mickrige 13 Yards bei. Leading Rusher war Smith selbst mit 14 Yards Raumgewinn.
Einzig Tight End Brock Bowers machte mit 72 Yards so etwas wie ein gutes Spiel, er konnte jedoch auch nur sieben seiner zwölf Pässe, die für ihn gedacht waren, fangen. Für den einzigen Touchdown sorgte Tre Tucker.
Damit fallen die Raiders auf eine 2-8-Bilanz, die zweitschlechteste in der NFL hinter den Tennessee Titans, die Cowboys verbessern sich auf 4-5-1. In Woche zwölf geht es für die Raiders gegen die Cleveland Browns, die Cowboys bekommen es mit den Philadelphia Eagles zu tun.