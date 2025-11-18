NFL: Dallas Cowbos überrollen Las Vegas Raiders - Gedenken an Marshawn Kneeland

Die Dallas Cowboys haben zum Abschluss des 11. Spieltags der NFL ein Ausrufezeichen gesetzt und die Las Vegas Raiders mit 33:16 besiegt.

Es waren turbulente Wochen für die Dallas Cowboys in der NFL.

Nicht nur wegen einer mutmaßlich verkorksten Trade Deadline und der vermeidbaren Niederlage gegen die Arizona Cardinals, während der Bye Week gedachten die Cowboys ihrem Spieler Marshawn Kneeland, der sich nach dem Spiel gegen die Cardinals das Leben nahm.

Davon war beim souveränen 33:16-Erfolg gegen die Las Vegas Raiders jedoch nichts zu spüren. Dak Prescott zeigte mit 268 Yards und vier Touchdowns seine beste Saisonleistung, Javonte Williams steuerte 93 Rushing Yards bei.

Bester Receiver der Cowboys war George Pickens, der alleine 144 Yards und einen Touchdown fing. Weitere 66 Yards sowie einen Touchdown steuerte CeeDee Lamb bei. Jake Ferguson und Ryan Flournoy waren die anderen beiden Empfänger eines Touchdowns.