Nachdem Ja'Marr Chase nach dem Spiel bestritten hatte, seinen Gegenspieler Jalen Ramsey angespuckt zu haben, wurde er von der NFL anhand von Videomaterial überführt. Die NFL hat Receiver Ja'Marr Chase von den Cincinnati Bengals am Montag für ein Spiel gesperrt, weil er während der Partie am Sonntag gegen die Pittsburgh Steelers Defensive Back Jalen Ramsey angespuckt hatte. Das gab die Liga in einer Mitteilung bekannt. Chase wird damit das Spiel der Bengals in Week 12 gegen die New England Patriots, die mit einer Bilanz von 9-2 aktuell an der Spitze der AFC East stehen, verpassen.

In der Erklärung der Liga heißt es: "Im vierten Viertel spuckte Chase auf Pittsburghs Cornerback Jalen Ramsey und verstieß damit gegen Regel 12, Abschnitt 3, Artikel 1, die jedes Verhalten untersagt, das den allgemein anerkannten Grundsätzen des Sportsgeists widerspricht."

NFL: Chase verliert mehr als eine halbe Million Euro Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport legt Chase gegen die Sperre Einspruch ein. Sollte die Sperre bestehen bleiben, würde Chase auf 507.000 Dollar verzichten müssen. Ramsey und Chase waren zu Beginn des vierten Viertels aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung wurde schnell körperlich, Ramsey schlug gegen Chase’ Helm und griff nach dessen Facemask, bevor Mitspieler beider Teams dazwischen gingen. Der Steelers-Verteidiger wurde anschließend des Feldes verwiesen. NFL - TV-Experte zerlegt Shedeur Sanders nach schwachem Debüt: "Sowas habe ich noch nie gesehen!"

NFL: Quarterback-Situationen der Teams - New York Jets setzen nicht mehr auf Justin Fields Ramsey sagte nach der Partie, Chase habe ihn angespuckt und damit die Situation ausgelöst. Chase bestritt das zunächst, doch Videoaufnahmen zeigen offenbar, dass er tatsächlich in Ramseys Richtung gespuckt hatte. Am Montag wollte Chase laut mehreren lokalen Reportern nicht mit den Medien sprechen.

