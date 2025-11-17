American Football
NFL: Ja'Marr Chase wird nach Spuckattacke gegen Jalen Ramsey für ein Spiel gesperrt
- Veröffentlicht: 18.11.2025
- 00:02 Uhr
- Julian Erbs
Nachdem Ja'Marr Chase nach dem Spiel bestritten hatte, seinen Gegenspieler Jalen Ramsey angespuckt zu haben, wurde er von der NFL anhand von Videomaterial überführt.
Die NFL hat Receiver Ja'Marr Chase von den Cincinnati Bengals am Montag für ein Spiel gesperrt, weil er während der Partie am Sonntag gegen die Pittsburgh Steelers Defensive Back Jalen Ramsey angespuckt hatte. Das gab die Liga in einer Mitteilung bekannt.
Chase wird damit das Spiel der Bengals in Week 12 gegen die New England Patriots, die mit einer Bilanz von 9-2 aktuell an der Spitze der AFC East stehen, verpassen.
In der Erklärung der Liga heißt es: "Im vierten Viertel spuckte Chase auf Pittsburghs Cornerback Jalen Ramsey und verstieß damit gegen Regel 12, Abschnitt 3, Artikel 1, die jedes Verhalten untersagt, das den allgemein anerkannten Grundsätzen des Sportsgeists widerspricht."
NFL: Chase verliert mehr als eine halbe Million Euro
Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport legt Chase gegen die Sperre Einspruch ein. Sollte die Sperre bestehen bleiben, würde Chase auf 507.000 Dollar verzichten müssen.
Ramsey und Chase waren zu Beginn des vierten Viertels aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung wurde schnell körperlich, Ramsey schlug gegen Chase’ Helm und griff nach dessen Facemask, bevor Mitspieler beider Teams dazwischen gingen. Der Steelers-Verteidiger wurde anschließend des Feldes verwiesen.
- NFL - TV-Experte zerlegt Shedeur Sanders nach schwachem Debüt: "Sowas habe ich noch nie gesehen!"
- NFL: Quarterback-Situationen der Teams - New York Jets setzen nicht mehr auf Justin Fields
Ramsey sagte nach der Partie, Chase habe ihn angespuckt und damit die Situation ausgelöst. Chase bestritt das zunächst, doch Videoaufnahmen zeigen offenbar, dass er tatsächlich in Ramseys Richtung gespuckt hatte.
Am Montag wollte Chase laut mehreren lokalen Reportern nicht mit den Medien sprechen.
Externer Inhalt
Bereits die zweite Spuckattacke in dieser Saison
"Er hat mich angespuckt", sagte Ramsey am Sonntag laut "ESPN". "In so einem Moment ist mir Football ehrlich gesagt völlig egal. Respektvoll gesagt. Gegen Trash Talk habe ich überhaupt nichts, im Gegenteil. Ich mag diese Seite des Spiels sogar. Ich denke, das wissen die meisten."
Chases Sperre über ein Spiel folgt dem Vorgehen der Liga bei einem ähnlichen Vorfall zu Beginn dieser Saison. Damals hatte Philadelphias Defensive Tackle Jalen Carter vor dem ersten offensiven Spielzug des Kickoff Games auf Dallas-Quarterback Dak Prescott gespuckt.
Carter wurde noch vor seinem ersten Einsatz des Feldes verwiesen. Die NFL verzichtete auf eine zusätzliche Sperre, weil der Eagles-Star das komplette Spiel gegen die Cowboys verpasste.
Auch interessant: NFL-Transactions: Washington Commanders entlassen Kicker nach schwacher Leistung