Anzeige
American Football

NFL: Ja'Marr Chase wird nach Spuckattacke gegen Jalen Ramsey für ein Spiel gesperrt

  • Veröffentlicht: 18.11.2025
  • 00:02 Uhr
  • Julian Erbs

Nachdem Ja'Marr Chase nach dem Spiel bestritten hatte, seinen Gegenspieler Jalen Ramsey angespuckt zu haben, wurde er von der NFL anhand von Videomaterial überführt.

Die NFL hat Receiver Ja'Marr Chase von den Cincinnati Bengals am Montag für ein Spiel gesperrt, weil er während der Partie am Sonntag gegen die Pittsburgh Steelers Defensive Back Jalen Ramsey angespuckt hatte. Das gab die Liga in einer Mitteilung bekannt.

Chase wird damit das Spiel der Bengals in Week 12 gegen die New England Patriots, die mit einer Bilanz von 9-2 aktuell an der Spitze der AFC East stehen, verpassen.

Anzeige
Anzeige
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige

In der Erklärung der Liga heißt es: "Im vierten Viertel spuckte Chase auf Pittsburghs Cornerback Jalen Ramsey und verstieß damit gegen Regel 12, Abschnitt 3, Artikel 1, die jedes Verhalten untersagt, das den allgemein anerkannten Grundsätzen des Sportsgeists widerspricht."

Anzeige

NFL: Chase verliert mehr als eine halbe Million Euro

Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport legt Chase gegen die Sperre Einspruch ein. Sollte die Sperre bestehen bleiben, würde Chase auf 507.000 Dollar verzichten müssen.

Ramsey und Chase waren zu Beginn des vierten Viertels aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung wurde schnell körperlich, Ramsey schlug gegen Chase’ Helm und griff nach dessen Facemask, bevor Mitspieler beider Teams dazwischen gingen. Der Steelers-Verteidiger wurde anschließend des Feldes verwiesen.

Ramsey sagte nach der Partie, Chase habe ihn angespuckt und damit die Situation ausgelöst. Chase bestritt das zunächst, doch Videoaufnahmen zeigen offenbar, dass er tatsächlich in Ramseys Richtung gespuckt hatte.

Am Montag wollte Chase laut mehreren lokalen Reportern nicht mit den Medien sprechen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bereits die zweite Spuckattacke in dieser Saison

"Er hat mich angespuckt", sagte Ramsey am Sonntag laut "ESPN". "In so einem Moment ist mir Football ehrlich gesagt völlig egal. Respektvoll gesagt. Gegen Trash Talk habe ich überhaupt nichts, im Gegenteil. Ich mag diese Seite des Spiels sogar. Ich denke, das wissen die meisten."

Chases Sperre über ein Spiel folgt dem Vorgehen der Liga bei einem ähnlichen Vorfall zu Beginn dieser Saison. Damals hatte Philadelphias Defensive Tackle Jalen Carter vor dem ersten offensiven Spielzug des Kickoff Games auf Dallas-Quarterback Dak Prescott gespuckt.

Carter wurde noch vor seinem ersten Einsatz des Feldes verwiesen. Die NFL verzichtete auf eine zusätzliche Sperre, weil der Eagles-Star das komplette Spiel gegen die Cowboys verpasste.

Auch interessant: NFL-Transactions: Washington Commanders entlassen Kicker nach schwacher Leistung

Mehr News und Videos
Kansas City Chiefs v Denver Broncos - NFL 2025
News

"Absoluter Feigling": Mitspieler verteidigt Bo Nix emotional

  • 17.11.2025
  • 23:26 Uhr
imago images 1069300775
News

TV-Experte zerreißt Shedeur Sanders nach schwachem Debüt

  • 17.11.2025
  • 22:57 Uhr
Kenny Easley
News

"Einer der besten aller Zeiten": Seahawks trauern um Legende

  • 17.11.2025
  • 22:53 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Denver Broncos Nov 16, 2025; Denver, Colorado, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) before the game against the Denver B...
News

Chiefs-Krise: Mahomes & Co. haben ihre größte Stärke verloren

  • 17.11.2025
  • 19:44 Uhr

NFL: Darius Slayton verlobt sich auf der Tartanbahn

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0
Penix Jr. muss wohl pausieren
News

Medien: Falcons ohne Penix Jr. - Jets wechseln Quarterback

  • 17.11.2025
  • 19:20 Uhr
imago images 1069284483
News

Lange Rodgers-Pause? Berichte über Diagnose

  • 17.11.2025
  • 18:42 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 17.11.2025
  • 16:01 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 17.11.2025
  • 15:57 Uhr
2247050131
News

Kommentar: Browns haben mit Sanders alles richtig gemacht

  • 17.11.2025
  • 15:46 Uhr