NFL: Seattle Seahawks trauern um Franchise-Legende - "Einer der besten Spieler aller Zeiten"

Kenny Easley war nur sieben Jahre in der NFL aktiv, wurde in dieser Zeit aber zur Ikone. Sein Team würdigt ihn als "einen der besten Spieler aller Zeiten".

Von Tobias Wiltschek

Kenny Easley ist tot. Der langjährige Verteidiger der Seattle Seahawks und Hall of Famer starb am Freitagabend Ortszeit im Alter von 66 Jahren.

Der eisenharte Safety spielte nur sieben Jahre in der NFL. Das reichte aber, um sich bei den Seahawks, bei denen er seine gesamte Karriere verbrachte, unsterblich zu machen.

"Wir sind zutiefst betrübt über den Tod der Seahawks-Legende Kenny Easley", erklärte die Franchise in einer Stellungnahme.

Und weiter: "Kenny verkörperte durch seine Führungsqualitäten, seine Zähigkeit, seine Intensität und seine Furchtlosigkeit, was es bedeutet, ein Seahawk zu sein. Seine einschüchternde Art und seine Athletik machten ihn zu einem der besten Spieler aller Zeiten."