NFL - TV-Experte zerlegt Shedeur Sanders nach schwachem Debüt: "Sowas habe ich noch nie gesehen!"
- Veröffentlicht: 17.11.2025
- 22:57 Uhr
- Julian Erbs
Nach einem schwachen NFL-Debüt von Shedeur Sanders zerreißen ihn nun auch die US-amerikanischen Experten.
Der Fünftrundenpick Shedeur Sanders kam in Woche 11 erstmals in einem NFL-Spiel zum Einsatz. Zuvor hatte er seine gesamte Zeit bei den Cleveland Browns hinter Dillon Gabriel und zuvor auch Joe Flacco verbracht, meist als Quarterback Nummer drei oder zwei.
Er ersetzte Gabriel im dritten Viertel des Sonntagsspiels gegen die Baltimore Ravens, als die Browns noch mit 16:10 führten. Doch er konnte den Schwung nicht mitnehmen und am Ende verloren sie mit 16:23.
Der frühere Spieler der Colorado Buffaloes erwischte keinen guten Tag. Er brachte nur vier seiner 16 Pässe an den Mann, kam auf 47 Yards und warf eine Interception. Zudem verlor er bei einem Sack den Ball, auch wenn daraus kein Turnover entstand.
Externer Inhalt
Nach der Niederlage zeigte die TV-Übertragung einen sichtlich niedergeschlagenen Sanders, der allein auf der Bank der Browns saß. Das schien den "ESPN"-Analysten Rex Ryan zu ärgern: "Er sitzt dort ganz allein auf der Bank. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich kenne das aus Spiel sieben der World Series, wenn man gerade verloren hat."
"Aber hier geht es um ein Spiel, das kaum Bedeutung hat, ein richtiges Duell ohne großen Wert. Hat er wirklich so sehr mitgenommen gewirkt, oder wollte er sich nur in Szene setzen und alles auf sich beziehen?"
Externer Inhalt
NFL-Experte: "Teile einen Moment mit Lamar Jackson!"
Auch die verpasste Gelegenheit, sich mit Star-Quarterback Lamar Jackson von den Baltimore Ravens auszutauschen, rechnete der Experte Sanders an: "Dort drüben steht ein Spieler, der übrigens zweimal zum MVP gewählt wurde, Lamar Jackson. Er hat nach dir gesucht. Er hat dich direkt dort gesucht. Nutze doch den Moment mit ihm. Teile einen Augenblick mit Lamar. Er schaut sich überall nach dir um."
"Und danach gehst du zu deinen Mitspielern. Das sind deine Leute. Du redest davon, dass du Niederlagen nicht ertragen kannst. Glaubst du, jemand in dieser Kabine kann das? Hoffentlich nicht."
Unterdessen erklärte Head Coach Kevin Stefanski, dass Gabriel weiterhin der Starter bleibt.
Sollte der Drittrundenpick allerdings das Concussion Protocol bis zum Spiel gegen die Las Vegas Raiders am kommenden Sonntag nicht rechtzeitig durchlaufen, wird Sanders von Beginn an spielen.