Normalerweise gehören die Dallas Cowboys für NFL-Fans in Texas zum Pflichtprogramm an Thanksgiving. In diesem Jahr aber will offenbar niemand hin. Inzwischen werden die Tickets verramscht.

NFL an Thanksgiving, das ist eine jahrzehntelange Tradition. Ganz vorne dabei sind die Dallas Cowboys, die seit 1966 - bis auf zwei Saisons - immer ein Heimspiel an dem US-Feiertag hatten.

In diesem Jahr bekommt das Thanksgiving Game auf dem Papier zusätzliche Würze, denn es geht in Week 13 gegen die New York Giants, den ewigen Rivalen aus der NFC East. Ein Spiel, das jeder sehen will? Von wegen!

Denn nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen wollen die Fans derzeit in Scharen ihre Tickets loswerden, und das sogar zu Ramschpreisen. Am Donnerstag, eine Woche vor dem Spiel, konnten Karten zwischenzeitlich für 25 Dollar das Stück erworben werden.