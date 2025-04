NFL - Dallas Cowboys: Micah Parsons bekommt Mega-Deal - Abschluss lässt auf sich warten

Micah Parsons hat von den Dallas Cowboys einen Mega-Deal angeboten bekommen. Unterschreiben wird er ihn aber erst einmal nicht.

Die Dallas Cowboys gehen All-in. Sie wollen Micah Parsons zum bestbezahlten Nicht-Quarterback in der NFL machen.

Das berichtet "All City DLLS". Eine Einigung mit dem Linebacker soll es geben, einen finalen Deal aber nicht. Der kuriose Grund: Parsons Agent David Mulugheta war in die Gespräche nicht involviert. Und ohne sein "Go" wird Parsons erst einmal nicht unterschreiben.