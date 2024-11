Die Dallas Cowboys feiern an Thanksgiving ihren ersten Heimsieg der Saison. Nach zwei Siegen in Serie lebt bei Micah Parsons plötzlich der Playoff-Traum.

Die Dallas Cowboys befinden sich in der NFL aktuell im Aufwind. Wenige Tage nach dem überraschenden Sieg bei den Washington Commanders gewannen die Texaner an Thanksgiving auch gegen die New York Giants.

Es war der erste Heimsieg für Dallas in dieser Saison und der zweite Erfolg nacheinander gegen einen Rivalen aus der NFC East. Allerdings stehen die Cowboys immer noch bei einer Bilanz von 5-7 und die Giants sind eines der schlechtesten Teams der Liga.

Kein Grund für Höhenflüge also - sollte man meinen. Micah Parsons sieht das jedoch offenbar ganz anders. Nach dem Spiel erklärte der Pass Rusher sein Team wie selbstverständlich zu einem legitimen Playoff-Kandidaten.

"Um ehrlich zu sein: Warum nicht wir?", sagte Parsons bei "Fox Sports" und erklärte, dass das Team auch eine Reaktion an alle Kritiker habe zeigen wollen.

"Jeder hat uns abgeschrieben, genug ist genug. Wir wissen, was wir können und ich glaube an jeden einzelnen dieser Jungs. Und ich glaube, wir können die Wende schaffen und einen Lauf hinlegen", sagte der Defensiv-Star.