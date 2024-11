Das Programm rund um den Super Bowl 2025 in New Orleans füllt sich weiter. Jetzt steht fest, wer die Nationalhymne singen wird.

Der Oscar- und fünffache Grammy-Preisträger John Batiste wird vor dem Kickoff von Super Bowl LIX am 9. Februar 2025 in New Orleans die US-Nationalhymne singen. Das teilte die NFL offiziell mit.

Die inoffizielle Nationalhymne "America the Beautiful" wird unterdessen von Trombone Shorty und Lauren Daigle performt. Zudem wird Ledisi das Lied "Lift every Voice and sing" vortragen.

Batiste räumte bei der Grammy-Verleihung 2022 groß ab, als er fünf Auszeichnungen gewann. Für seine musikalische Mitarbeit an dem Pixar-Film "Soul" wurde er 2020 zudem mit einem Oscar ausgezeichnet.